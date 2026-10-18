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- Paradise OTT Release: నాని 'ది ప్యారడైజ్' ఓటీటీలోకి వచ్చేది ఎప్పుడు? ఎందులో చూడాలి?
Paradise OTT Release: నాని 'ది ప్యారడైజ్' ఓటీటీలోకి వచ్చేది ఎప్పుడు? ఎందులో చూడాలి?
Paradise OTT Release: నాని హీరోగా నటించిన 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా సెప్టెంబర్ 24, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మోహన్ బాబు, సోనాలి కులకర్ణి, రాఘవ్ జుయల్ లాంటి భారీ తారాగణంతో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా ఇప్పుడు ఓటీటీకి రెడీ అవుతోంది.
ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులు..
నాని లేటెస్ట్ మూవీ 'ది ప్యారడైజ్' ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 24, 2026న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు, సోనాలి కులకర్ణి, రాఘవ్ జుయల్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్ట్ చేసిన ఈ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామాకు అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. థియేటర్లలో రిలీజై నెల రోజులు కావొస్తుండటంతో, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఈ సినిమాను చూసేందుకు ఆడియన్స్ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ (SLV Cinemas) బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. థియేటర్లలో ఇంకా రన్ అవుతుండగానే, ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్పై నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ది ప్యారడైజ్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ డీటెయిల్స్
నాని మెయిన్ లీడ్గా చేసిన ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు, సోనాలి కులకర్ణి, కాయదు లోహర్, రాఘవ్ జుయల్ నటించారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ సినిమాకు రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు. టెక్నికల్ టీమ్ విషయానికొస్తే.. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, సీహెచ్ సాయి సినిమాటోగ్రఫీ, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చూసుకున్నారు.
అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైన్, నరేష్ యెల్ల వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ హ్యాండిల్ చేశారు. సురేన్ జి సౌండ్ మిక్సింగ్ చేయగా, సింక్ సినిమా (Sync Cinema) సౌండ్ డిజైన్ అందించింది. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై ఇషాన్ సక్సేనా ఈ ప్రాజెక్ట్కు కో-ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరించారు. ఆర్పీఎస్జీ (RPSG) గ్రూప్కు చెందిన సరిగమ ఇండియా లిమిటెడ్ మ్యూజిక్ రైట్స్ దక్కించుకుంది.
ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీ రిలీజ్ అప్డేట్
నాని సినిమా ఆన్లైన్లో ఎప్పుడు వస్తుందనే దానిపై లేటెస్ట్ బజ్ నడుస్తోంది. అక్టోబర్ 22, 2026 నుంచి 'ది ప్యారడైజ్' స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సమాచారం. ఈ నెలాఖరులో ఈ తెలుగు సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి రానుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే, మేకర్స్ నుంచి ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు.
ది ప్యారడైజ్ ఎక్కడ చూడొచ్చు?
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న వార్తలు నిజమైతే, అక్టోబర్ 22 నుంచి నాని ఫ్యాన్స్ ఈ మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసేయొచ్చు.
స్ట్రీమింగ్ డేట్, ఇతర రిలీజ్ డీటెయిల్స్పై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంది. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లేదా మూవీ మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు ఈ డేట్ను కేవలం అంచనాగానే భావించాలి.