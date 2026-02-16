- Home
దళపతి విజయ్ తన చివరి సినిమా 'జన నాయగన్'తో చాలా కాలంగా వార్తల్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా రిలీజ్పై ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. ఈ గ్యాప్లో, విజయ్ నటించిన కొన్ని అదిరిపోయే సినిమాలు ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటంటే?
లియో
ది గోట్
దళపతి విజయ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫిల్మ్ 'ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్' 2024లో రిలీజైంది. ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించింది. ఇందులో విజయ్తో పాటు ప్రశాంత్, ప్రభుదేవా, మోహన్, జయరాం, అజ్మల్ అమీర్, వైభవ్, యోగి బాబు, ప్రేమ్గీ అమరేన్, స్నేహ, లైలా, మీనాక్షి చౌదరి ప్రధాన పాత్రల్లో ఉన్నారు. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు.
వారసుడు
మాస్టర్
తెరి
'తెరి' 2016లో వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా. ఇందులో విజయ్, సమంత రూత్ ప్రభు, అమీ జాక్సన్, నైనికా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ పవర్ఫుల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
మెర్సల్
దళపతి విజయ్ నటించిన 'మెర్సల్' 2017లో రిలీజైన యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమాలో విజయ్ ట్రిపుల్ రోల్లో కనిపించారు. ఆయనతో పాటు నిత్యా మీనన్, ఎస్జే సూర్య, కాజల్ అగర్వాల్, సమంత రూత్ ప్రభు, వడివేలు, సత్యరాజ్, హరీశ్ పేరడీ, కోవై సరళ, సత్యన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇంట్లో కూర్చొని ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసి మీ మైండ్ ను రీ ఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు.