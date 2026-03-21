ప్రైవేట్ జెట్లో ముంబైకి తలపతి విజయ్.. అసలు కారణం అదేనా? రాజకీయ వ్యూహమా, సినిమా పనులా?
నటుడు విజయ్ ప్రైవేట్ జెట్లో ముంబై వెళ్లిన వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈ పర్యటన వెనుక ఆయన రాజకీయ పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' ఎన్నికల వ్యూహం ఉందా? లేక తన చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' పనుల కోసమా? అసలు విషయం ఏంటి?
రాజకీయమా.. సినిమానా?
తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ ముంబై వెళ్తున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. తన స్నేహితుడి కుటుంబ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన ప్రైవేట్ జెట్లో వెళ్తున్నారని సమాచారం. ఈ పర్యటన రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇదే ట్రిప్లో, విజయ్ నటిస్తున్న 'జననాయగన్' సినిమా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా చూసుకుంటారని అంటున్నారు.
జననాయగన్ పై దృష్టి పెట్టిన విజయ్..?
సినిమా చివరి దశ పనులు జరుగుతుండగా, కొన్ని టెక్నికల్ అంశాలను మెరుగుపరచాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారట. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ పొందడంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని కూడా టాక్. అందుకే, సినిమాలో అవసరమైన మార్పులు చేసేందుకు చిత్ర బృందం చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా, కొన్ని సీన్లు మార్చడం లేదా కొత్తవి జోడించడం వంటివి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారట.
ముంబైలో షూటింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా?
కొత్త సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కోసం ముంబైలో షూటింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట. అందుకే విజయ్ ముంబై వెళ్లారని అంటున్నారు. ఈ మార్పుల వల్ల సినిమా విడుదల ఆలస్యమవుతుందా అని అభిమానుల ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే, విజయ్ టీమ్ నుంచి దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ప్రస్తుతం వస్తున్నవన్నీ ఊహాగానాలే. ఏదేమైనా, విజయ్ ముంబై పర్యటన, 'జననాయగన్' అప్డేట్స్ అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీ పెంచాయి.
అసలు విషయం ఏంటి?
An all important election for Mr. Vijay is happening and time is very less.
Since the time is very less and last date for nomination will arrive in a jiffy. All experienced political parties are conducting hectic negotiations and finalising candidates. Political parties are… https://t.co/3iHDLW33Xd
— Savukku Shankar (@SavukkuOfficial) March 20, 2026