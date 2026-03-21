ఆస్కార్స్లో ప్రియాంక చోప్రా హవా.. టాప్ 5లో చోటు, ఎంత సంపాదించిందంటే?
గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ మరోసారి తన సత్తా చాటింది. ఆస్కార్స్ వేడుకలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సెలబ్రిటీల జాబితాలో టాప్ 5లో నిలిచింది. రెడ్ కార్పెట్పై తన స్టైల్తో, ప్రజెంటర్గా ఆకట్టుకున్న ప్రియాంక ఎంత సంపాదించిందంటే?
ఆస్కార్స్ లో సత్తా చాటిన ప్రియాంక చోప్రా..
గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ మరోసారి తన స్టార్ పవర్ను నిరూపించుకుంది. ఆస్కార్స్ వేడుకలో అత్యంత ప్రభావం చూపిన టాప్ 5 సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచింది. ఎర్న్డ్ మీడియా వాల్యూ (EMV) ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చారు. EMV అంటే, ఒక ఈవెంట్ సమయంలో సెలబ్రిటీల వల్ల ఆన్లైన్లో ఎంత ప్రచారం, డిజిటల్ ఇంపాక్ట్ వచ్చిందో కొలిచే ఒక విధానం.
మొదటి స్థానంలో ఎవరంటే?
ఈ జాబితాలో నటుడు పెడ్రో పాస్కల్ 3.3 మిలియన్ డాలర్ల EMVతో మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు. ఆయన కూడా ఈ వేడుకలో ప్రజెంటర్గా వ్యవహరించారు. ఆస్కార్ నామినీ టిమోతీ చలమెట్కు సపోర్ట్ గా వచ్చిన కైలీ జెన్నర్ 3.1 మిలియన్ డాలర్లతో రెండో స్థానం దక్కించుకుంది. ఇక 2.7 మిలియన్ డాలర్లతో యాన్ హ్యాత్వే మూడో స్థానంలో ఉంది.
ఎంత సంపాదించిందంటే?
ప్రజెంటర్గా ఈ వేడుకకు హాజరైన ప్రియాంక, సుమారు 2.2 మిలియన్ డాలర్ల EMVతో నాలుగో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. రెడ్ కార్పెట్పై ఫెదర్ డిటైలింగ్తో ఉన్న డియోర్ (Dior) వైట్ డ్రెస్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ డ్రెస్ ఆమె డిజిటల్ ప్రజెన్స్ను మరింత పెంచింది.
గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులలో కూడా..
గత ఏడాది ఉత్తమ సహాయ నటి అవార్డు గెలుచుకున్న జో సల్దానా, 1 మిలియన్ డాలర్ల EMVతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ వేడుకలో ప్రియాంక 'సెంటిమెంటల్ వ్యాల్యూ' చిత్రానికి బెస్ట్ ఫారిన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అవార్డును అందించింది. అంతేకాకుండా, ఈ ఏడాది గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులలో కూడా ప్రజెంటర్గా వ్యవహరించింది.
రాజమౌళి సినిమాలో మహేష్ బాబు జోడీగా..
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రియాంక త్వరలో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సినిమా 'వారణాసి' షూటింగ్లో తిరిగి పాల్గొననుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ను అంటార్కిటికాలోని రాస్ ఐస్ షెల్ఫ్లో చిత్రీకరించనున్నారని సమాచారం. ఇంతటి క్లిష్టమైన ప్రదేశంలో షూటింగ్ జరపడం చాలా అరుదు.
