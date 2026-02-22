- Home
Thalapathy Vijay: దళపతి విజయ్ సినీ ప్రస్థానంలో ఆయన ఎదుగుదలకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవా సంగీతం ఒక ముఖ్యమైన పునాది వేసింది. విజయ్ను పూర్తిస్థాయి కమర్షియల్ హీరోగా దేవా తీర్చిదిద్దింది.
కోలీవుడ్ బిగ్ స్టార్ గా రాణిస్తోన్న దళపతి విజయ్
తళపతి విజయ్ ఇప్పుడు కోలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్. సీనియర్లు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ తర్వాత తమిళంలో పెద్ద స్టార్ విజయ్ అనే చెప్పొచ్చు. ఫాలోయింగ్ విషయంలో వారిని మించి పోయారని చెప్పొచ్చు. అయితే ఆయన సూపర్ స్టార్గా ఎదిగే విషయంలో తన సక్సెస్ సినిమాలే కాదు, సంగీతం పాత్ర కూడా ఉంది. అందులోనూ మ్యూజిక్ కంపోజర్ దేవా సంగీతం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిందే.
దళపతి మ్యూజికల్ పిల్లర్స్.. దేవా మ్యాజిక్!
తమిళ సినిమా చరిత్రలో ఒక స్టార్ ఎదుగుదల కేవలం నటనతోనే సాధ్యం కాదు. ఆ స్టార్ ఇమేజ్ను పెంచడంలో సంగీతం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఆ విధంగా, 90వ దశకం ప్రారంభంలో 'ఇళయ దళపతి'గా అడుగుపెట్టిన విజయ్ విజయానికి 'తేనిసై తెండ్రల్' దేవా సంగీతం అందించిన పాత్ర అమోఘం. విజయ్ ఎనర్జిటిక్ బాడీ లాంగ్వేజ్, మెరుపు వేగం లాంటి డ్యాన్స్కు దేవా ట్యూన్స్ సరిగ్గా సరిపోయాయి. ఇది ఒక 'మ్యాజికల్ కాంబో' అని చెప్పొచ్చు. మృదువైన మెలోడీలతో ప్రేమికుల మనసులను గెలవడం నుంచి, అదిరిపోయే 'గానా' పాటలతో ఊపేయడం వరకు, ఈ విజయవంతమైన కలయిక ఒక ప్రత్యేక శకాన్ని సృష్టించింది. ఆ స్వర్ణయుగ సంగీత ప్రయాణంలోని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
కొత్తగా వచ్చిన విజయ్కి దేవా ఇచ్చిన తొలి బ్రేక్
'ఖుషి'తో ఆకాశమే హద్దుగా మారిన కాంబో మ్యాజిక్
లవర్ బాయ్గా మార్చిన 'ప్రియముదన్' మెలోడీలు
విజయ్ కెరీర్లో చాలా ముఖ్యమైన మలుపు 'ప్రియముదన్' చిత్రం. ఈ సినిమాలో దేవా సంగీతం ఒక మ్యాజిక్ చేసింది. ముఖ్యంగా, 'భారదిక్కు కన్నమ్మా నీయడి' పాట ఇప్పటికీ ఒక క్లాసిక్ మెలోడీగా నిలిచిపోయింది. నెగటివ్ షేడ్ ఉన్న ప్రేమికుడి పాత్రకు, దేవా అందించిన మృదువైన సంగీతం బ్యాలెన్స్ చేసింది. ఇది విజయ్కు మహిళా అభిమానులలో విపరీతమైన ఆదరణను తెచ్చిపెట్టింది.
'భగవతి' ఇచ్చిన మాస్ హీరో స్టేటస్
విజయ్ ప్రారంభంలోని లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ నుంచి, ఒక యాక్షన్ హీరోగా మార్చడంలో 'భగవతి' చిత్రానికి పెద్ద పాత్ర ఉంది. ఈ సినిమా నేపథ్య సంగీతంలో, 'శైవప్పయలే' వంటి పాటలలో దేవా చూపిన పవర్, విజయ్ 'మాస్' ఇమేజ్ను మరింత బలపరిచింది. దేవా నేపథ్య సంగీతం విజయ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలకు కొత్త శక్తిని ఇచ్చిందని చెప్పొచ్చు.
డ్యాన్స్ ఐకాన్గా మార్చిన అదిరిపోయే ట్యూన్స్
విజయ్ బలం అతని అద్భుతమైన డ్యాన్స్. ఆ ప్రతిభకు తగ్గట్టుగా దేవా సంగీతం ఉండేది. 'మిన్సార కన్నా' చిత్రంలోని 'ఉన్ పేర్ సొల్లవా' వంటి పాటలు యువతను కట్టిపడేశాయి. దేవా అందించిన వేగవంతమైన బీట్స్, విజయ్ రబ్బరులాంటి శరీర కదలికలు కలిసి థియేటర్లను దడదడలాడించాయి. ఇది అతన్ని ఒక కమర్షియల్ హీరోగా నిలబెట్టింది.
మర్చిపోలేని 'తంగనిరత్తుక్కు' హిట్ పాటలు
విజయ్ కెరీర్లో ఒక మ్యాజిక్ దేవా మ్యూజిక్
ఈరోజు విజయ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను కలిగిన ఒక అగ్ర నటుడిగా ఎదిగి ఉండవచ్చు. కానీ, ఆ భారీ ఎదుగుదలకు అవసరమైన పునాదిని 90వ దశకంలో చాలా బలంగా వేసిన ఘనత 'తేనిసై తెండ్రల్' దేవాకే దక్కుతుంది. దేవా అందించిన ఉత్సాహభరితమైన సంగీతం, విజయ్ అసాధారణమైన కష్టం కలిసి సృష్టించిన ఆ 'మ్యాజికల్' పాటలు కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు; అవి ఒక తరం యువత ప్రేమ, సంబరాలు, కలల ప్రతిధ్వని.
ఎవర్ గ్రీన్ 'దేవా-విజయ్' కాంబినేషన్
'ఖుషి' చిత్రంలో అతను అందుకున్న అవార్డుల నుండి 'భగవతి'లో చూపిన మాస్ వరకు, దేవా స్వరపరిచిన ప్రతి ట్యూన్ విజయ్ను ఒక పూర్తిస్థాయి కమర్షియల్ హీరోగా తీర్చిదిద్దింది. మ్యూజిక్ క్యాసెట్ల యుగం నుంచి నేటి డిజిటల్ యుగానికి మారినప్పటికీ, ఈ కాంబోలోని పాటలు రీమిక్స్ అవ్వడం, సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవ్వడం వారి ఎవర్ గ్రీన్ కాంబోకి నిదర్శనం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, విజయ్ సినీ ప్రయాణం ప్రారంభ స్వర్ణయుగాన్ని చరిత్రలో చెరగని కావ్యంగా మార్చిన ఘనత ఈ 'దేవా-విజయ్' కాంబినేషన్కే దక్కుతుంది.