ధనుష్, కృతి సనన్ రొమాంటిక్ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ..క్లైమాక్స్ పై ఒక రేంజ్ లో..
Tere Ishk Mein First Review: ఈ సినిమాకి ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించగా.. హిమాన్షు శర్మ, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ నిర్మించారు. ఈ ఏడాది కృతి సనన్ మొదటి సినిమా కావడంతో, తేరే ఇష్క్ మే చాలా సందడి చేస్తోంది.
Tere Ishk Mein First Review
కృతి సనన్ అభిమానులు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. 2024లో వచ్చిన 'దో పత్తి' తర్వాత, ఈ ఏడాది మొదటి సినిమాతో ఆమె మళ్లీ వచ్చింది. మనం మాట్లాడుతున్నది రొమాంటిక్ డ్రామా 'తేరే ఇష్క్ మే' గురించే.
ధనుష్, కృతి సనన్ జంటగా
ధనుష్ నటించిన 'తేరే ఇష్క్ మే'కి ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, హిమాన్షు శర్మ, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ నిర్మాతలు. ఈ ఏడాది కృతి మొదటి సినిమా కావడంతో ఇది చాలా సందడి చేస్తోంది.
ధనుష్తో కృతి మొదటిసారి
ఆసక్తికరంగా, ధనుష్తో కృతి మొదటిసారి కలిసి నటిస్తున్న సినిమా ఇది. వీరి కొత్త కెమిస్ట్రీపై చాలా ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ సినిమా ధనుష్ 2013 బ్లాక్బస్టర్ 'రాంఝనా'కి కొనసాగింపుగా చెబుతున్నారు.
సినిమాపై పాజిటివ్ బజ్
ఈ ఏడాది ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో 'తేరే ఇష్క్ మే' ఒకటి. ట్రైలర్ నుంచి సంగీతం వరకు అన్నీ ఈ ప్రేమకథపై ఆసక్తిని పెంచాయి. నవంబర్ 28న సినిమా విడుదల కానుండగా, మాకు సినిమా తొలి రివ్యూ అందింది.
క్లైమాక్స్ సినిమాకి ప్రాణం
విమర్శకుడు ఉమైర్ సంధు ఈ సినిమాను ప్రశంసించాడు. ఇది గూస్బంప్స్ తెప్పించే ఉత్తమ ప్రేమకథ అని, క్లైమాక్స్ సినిమాకి ప్రాణం అని 4 స్టార్స్ ఇచ్చాడు. కృతి సనన్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్లైమాక్స్ లో చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉంటుందని తెలిపారు.