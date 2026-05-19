- Home
- Entertainment
- Drishyam 3 Cast Fees: దృశ్యం 3 స్టార్ల రెమ్యూనరేషన్, బడ్జెట్ వివరాలు తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే
Drishyam 3 Cast Fees: దృశ్యం 3 స్టార్ల రెమ్యూనరేషన్, బడ్జెట్ వివరాలు తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే
Drishyam 3 Cast Fees: మోహన్లాల్ మోస్ట్ అవేటెడ్ థ్రిల్లర్ 'దృశ్యం 3' రిలీజ్కు ముందే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా స్టార్ కాస్ట్ రెమ్యూనరేషన్, భారీ బడ్జెట్, జార్జ్కుట్టి రీఎంట్రీ.. అభిమానుల్లో అంచనాలను అమాంతం పెంచేశాయి.
‘దృశ్యం 3’ కోసం మోహన్లాల్ ఎంత తీసుకున్నారు?
'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీ మూడో భాగంలో మోహన్లాల్ రెమ్యూనరేషన్ హాట్ టాపిక్గా మారింది. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఈ సినిమా కోసం ఆయన దాదాపు రూ.20 కోట్లు పారితోషికం తీసుకున్నారట. ఇది గత రెండు భాగాల కంటే చాలా ఎక్కువ. 2013లో వచ్చిన మొదటి 'దృశ్యం' కోసం మోహన్లాల్కు సుమారు రూ.5-6 కోట్లు, 'దృశ్యం 2' కోసం రూ.10-12 కోట్లు ఇచ్చారని సమాచారం. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీ పాన్-ఇండియా స్థాయిలో పాపులర్ అవ్వడంతో ఆయన ఫీజు భారీగా పెరిగింది.
'దృశ్యం 3' మిగతా స్టార్ కాస్ట్ ఫీజులు కూడా పెరిగాయి
మోహన్లాల్తో పాటు మిగతా స్టార్ కాస్ట్ రెమ్యూనరేషన్లో కూడా పెద్ద మార్పులే జరిగాయి. రాణి జార్జ్కుట్టి పాత్ర పోషించిన మీనా ఈసారి దాదాపు రూ.75 లక్షలు తీసుకున్నారు. ఇక అంజు పాత్రలో నటించిన అన్సిబా హసన్ సుమారు రూ.1 కోటి అందుకోగా, ఎస్తేర్ అనిల్ ఫీజు దాదాపు రూ.25 లక్షలుగా చెబుతున్నారు.
'దృశ్యం 3' బడ్జెట్ ఎంత?
'దృశ్యం 3' మలయాళం వెర్షన్ బడ్జెట్ సుమారు రూ.100 కోట్లు అని టాక్. ఈ భారీ బడ్జెట్తో ఇది మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలోని పెద్ద సినిమాల జాబితాలో చేరింది. 'దృశ్యం' కేవలం ఒక సినిమా కాదు, భారతీయ సినిమాలోని అత్యంత సక్సెస్ఫుల్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటి. 2013లో మొదలైన ఈ కథ, మలయాళం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయింది.
'దృశ్యం 3'కి సెన్సార్ రిపోర్ట్
రిలీజ్కు ముందే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ చిత్రానికి U/A 13+ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. ఒక పోలీస్ అధికారి కొడుకు అదృశ్యం కేసులో ఇంకా అనుమానితులుగా ఉన్న జార్జ్కుట్టి, అతని కుటుంబం చుట్టూనే ఈ కథ కూడా తిరుగుతుంది. గత రెండు భాగాల్లోని సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, జార్జ్కుట్టి మైండ్ గేమ్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. అందుకే మూడో భాగంపై కూడా భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమా 2026 మే 21న విడుదల కానుంది.
రీమేక్ లు ఎప్పుడు రాబోతున్నాయి?
'దృశ్యం' పాపులారిటీ కేవలం మలయాళానికే పరిమితం కాలేదు. ఈ సినిమాను హిందీ, తమిళం, తెలుగులో కూడా రీమేక్ చేశారు. ప్రేక్షకులు ఈ రీమేక్లను కూడా బాగా ఆదరించారు. హిందీ వెర్షన్లో అజయ్ దేవగన్, టబు, శ్రియా సరన్, ఇషితా దత్తా, మృణాల్ జాదవ్ వంటి స్టార్లు నటించారు. మొదటి భాగం హిందీ రీమేక్కు నిషికాంత్ కామత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఆయన మరణం తర్వాత అభిషేక్ పాఠక్ ఈ ఫ్రాంచైజీని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. హిందీ 'దృశ్యం 3' ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 2న విడుదల కావచ్చు. ఇక తెలుగులోనూ వెంకటేష్ హీరోగా రూపొందించేందుకు ప్లాన్ జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన అప్ డేట్ రావాల్సి ఉంది.