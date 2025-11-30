సూర్య, కార్తీ ఎమోషనల్ పోస్ట్ వైరల్.. అన్నదమ్ములిద్దరూ ఇలా ఎవరి కోసమో తెలుసా ?
Suriya Karthi Share Heartfelt Post Father Sivakumar Doctorate : నటుడు శివకుమార్కు జీవిత సాఫల్య పురస్కారంగా గౌరవ డాక్టరేట్ అందించారు. ఈ సందర్భంగా నటులు కార్తీ, సూర్య ఇద్దరూ భావోద్వేగ పోస్టులు పెట్టారు.
సూర్య, కార్తీ తండ్రి శివకుమార్
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటులలో శివకుమార్ ఒకరు. 1965లో వచ్చిన 'కాకుమ్ కరంగళ్' సినిమాతో ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత మోటార్ సుందరం పిళ్లై, తాయే ఉనక్కాగ, సరస్వతి శబదం, కందన్ కరుణై, కావల్కారన్, తిరుమాల్ పెరుమాళ్, పనమా పాసమా వంటి ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించారు. కొన్ని భక్తిరస చిత్రాల్లో కూడా నటించి తన నటనతో మెప్పించారు.
సినిమాలకు దూరమైన శివకుమార్
చివరగా 2001లో వచ్చిన అజిత్, జ్యోతికల 'పూవెల్లం ఉన్ వాసం' చిత్రంలో నటించారు. ఆ తర్వాత సినిమాలకు దూరమైన శివకుమార్, ప్రస్తుతం ప్రసంగ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. కొన్ని టెలివిజన్ సీరియల్స్లో కూడా నటించారు. ఇప్పుడు ఆయన వారసులుగా కొడుకులు సూర్య, కార్తీ సినిమాల్లో హిట్ చిత్రాలు అందిస్తున్నారు. కోడలు జ్యోతిక కూడా నటిగా బిజీగా ఉన్నారు.
Our heartfelt thanks to the Hon’ble Chief Minister of Tamilnadu @mkstalin & Dr.J.Jayalalitha Music and Fine Arts University for conferring the Honorary Doctorate to my father #Sivakumar for his lifelong contribution to art, cinema & social welfare. 🙏🏽 pic.twitter.com/8Xqi7w4DSB
— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) నవంబర్ 29, 2025
గౌరవ డాక్టరేట్
ఇటీవల, శివకుమార్కు జీవిత సాఫల్య పురస్కారంగా గౌరవ డాక్టరేట్ అందించారు. చెన్నైలోని కలైవానర్ అరంగంలో జరిగిన స్నాతకోత్సవంలో తమిళనాడు సంగీత, లలితకళల విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకు ఈ గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసింది.
నటుడు కార్తీ ఎక్స్ లో పోస్ట్
తండ్రికి డాక్టరేట్ రావడంపై నటుడు కార్తీ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. 'ఒక నటుడిగా ఎన్నో తరాలను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, చిత్రకళపై ఉన్న ప్రేమ నాన్న జీవితాన్ని ప్రత్యేకం చేసింది. ఆయన కళాసేవను గౌరవిస్తూ డాక్టరేట్ ఇవ్వడం మాకు సంతోషాన్నిచ్చింది. ఈ గుర్తింపు ఆయన కృషికి, కళా సాహిత్య అభిరుచికి దక్కిన గౌరవం' అని రాశారు.
Expressing my heartfelt thanks and gratitude to our Hon’ble Chief Minister and the Tamil Nadu Government for conferring the honorary doctorate on my father as an acknowledgment and recognition for his contribution to art and society. @CMOTamilnadupic.twitter.com/3Yd0KQfN5q
— Karthi (@Karthi_Offl) నవంబర్ 28, 2025
సూర్య పోస్ట్
అలాగే, నటుడు సూర్య తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఇలా రాశారు: 'మా నాన్న తన జీవితాన్ని ఒక చిత్రకారుడిగా ప్రారంభించారు. ఒక గీత ఎలాగైతే అందమైన చిత్రంగా మారుతుందో, అలాగే తన జీవితాన్ని, నియమాలను చక్కగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు. ఆయన కృషి, పట్టుదల, క్రమశిక్షణ నాకు పాఠాలు. నాన్న 60 ఏళ్ల ప్రయాణం తమిళ సమాజానికి ఉపయోగపడినందుకు గుర్తింపుగా ఈ డాక్టరేట్ను భావిస్తున్నాం' అని పోస్ట్ చేశారు.