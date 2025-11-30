అజిత్ ఎవరి కాళ్లపై పడ్డారో తెలుసా? విమానాశ్రయంలో జరిగిన ఆసక్తికర ఘటన!
నటుడు అజిత్ కుమార్ విమానాశ్రయంలో ఒక వృద్ధురాలి కాళ్లపై పడి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అజిత్ కి తమిళం తోపాటు తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆయన చిత్రాలు తెలుగు డబ్ అవుతుంటాయి.
నటుడు అజిత్ కుమార్
తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్. ఈ ఏడాది విడాముయర్చి, గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ చిత్రాలతో వచ్చారు. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ విమర్శకుల ప్రశంసలు, మంచి వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమాలోని సుల్తానా పాట రీల్స్లో వైరల్ అయింది.
కార్ రేస్లో బిజీగా ఉన్న అజిత్
సినిమాలకు 9 నెలలు విరామం ఇచ్చి కార్ రేసింగ్లో పాల్గొన్నారు. ఇటలీలో 'జెంటిల్మన్ డ్రైవర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కుటుంబంతో హాజరైన ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.
కరూర్ ఘటనపై అజిత్ స్పందన
కరూర్ ఘటనపై అజిత్ మాట్లాడటం, భగవతి అమ్మవారి టాటూ వేయించుకోవడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు అజిత్ ఒకరి కాళ్లపై పడి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఆయన ఎవరు, ఎక్కడ, ఏం జరిగిందో చూద్దాం.
విమానాశ్రయంలో జరిగిన ఆసక్తికర ఘటన
ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వస్తూ వీల్ చైర్లో ఉన్న వృద్ధురాలిని చూసి , అజిత్ ఆమె కాళ్లపై పడి నమస్కరించారు. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులను కూడా కాళ్లపై పడనివ్వని అజిత్ ఇలా చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
This Is The Reason Why We Love #AjithKumar Sir..🥹💛🙌 pic.twitter.com/YGNfvy5IjU
— AJITHKUMAR FANS CLUB (@ThalaAjith_FC) November 29, 2025
ఏకే64 అప్డేట్
గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ తర్వాత, అజిత్, ఆధిక్ రవిచంద్రన్ కాంబినేషన్లో ఏకే64 రానుంది. ఫిబ్రవరిలో షూటింగ్ మొదలవుతుందని దర్శకుడు తెలిపారు. లొకేషన్లపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
లోకేష్ కనగరాజ్
ఈ సినిమా తర్వాత అజిత్, దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్లో కొత్త సినిమా రానుందని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ధనుష్, అజిత్ కాంబోలో కూడా ఓ సినిమా వచ్చే అవకాశం ఉంది.