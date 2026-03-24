Mahesh Babu: ఏంటీ.! ఈ ముగ్గురు స్టార్లు మహేష్ బాబు స్కూల్ మేట్సా.? విచిత్రంగా ఉందే..!
Mahesh Babu: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన బాల్యం గురించి పంచుకున్న అరుదైన విషయాలు. చెన్నైలో తన స్కూల్ రోజులు, నటులు సూర్య, కార్తీలతో ఉన్న అనుబంధం.. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మహేష్ బాబు బాల్యం..
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సినిమాల విషయంలో ఎంత డెడికేటెడ్ గా ఉంటారో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఆయన బాల్యం, స్కూల్ రోజులకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు చాలా మందికి తెలియదు. గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మహేష్ తన వ్యక్తిగత జీవితం, కెరీర్ ప్రారంభం గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
చెన్నైలో స్కూల్ రోజులు:
మహేష్ బాబు దాదాపు 25 సంవత్సరాల పాటు చెన్నైలో పెరిగారు. ఆయన సెయింట్ పీటర్స్, లయోలా కాలేజీలో విద్యాభ్యాసం చేశారు. విశేషమేమిటంటే, కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు సూర్య, కార్తీ, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు యువన్ శంకర్ రాజా ఆయనకు స్కూల్ మేట్స్. వీరిందరూ కలిసి చదువుకోవడం విశేషం.
సూపర్ స్టార్ కొడుకు అని చెప్పుకోలేదు:
మహేష్ బాబు స్కూల్ రోజుల్లో ఎప్పుడూ తాను సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కుమారుడినని బయట చెప్పుకోలేదు. తన పిల్లలు సాదాసీదాగా పెరగాలని, వారిపై స్టార్ హోదా ప్రభావం పడకూడదని కృష్ణ ఈ నిబంధన పెట్టారు. తండ్రి మాటను గౌరవిస్తూ మహేష్ తన స్నేహితులకు కూడా ఆ విషయం తెలియకుండా జాగ్రత్త పడేవారు.
బాల నటుడిగా బిజీ లైఫ్
స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే మహేష్ బాబు సుమారు 12 సినిమాల్లో బాల నటుడిగా నటించారు. తన వేసవి సెలవులన్నీ సినిమా షూటింగ్ లలోనే గడిచిపోయేవని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లోనే ఆయన నటనపై ఉన్న మక్కువ, క్రమశిక్షణే నేడు ఆయనను టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోగా నిలబెట్టాయి.
రాజకీయాలపై స్పష్టత:
తనకు రాజకీయాలు అసలు అర్థం కావని, తనకు తెలిసింది కేవలం సినిమా మాత్రమేనని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో కూడా తాను రాజకీయాల జోలికి వెళ్లనని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.