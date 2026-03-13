- Home
- Entertainment
- Tammareddy Bharadwaja: ఆ స్టార్ హీరో సినిమాలకు థియేటర్లలో డబ్బులు విసిరేవారు.. చూసి ఆశ్చర్యపోయా.!
Tammareddy Bharadwaja: ఆ స్టార్ హీరో సినిమాలకు థియేటర్లలో డబ్బులు విసిరేవారు.. చూసి ఆశ్చర్యపోయా.!
Tammareddy Bharadwaja: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ క్రమశిక్షణకు, ప్రయోగాత్మక చిత్రాలకు పెట్టింది పేరు. ఆయనతో తనకున్న సాన్నిహిత్యం గురించి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఒకే ఏడాది 18 సినిమాలు విడుదల చేసిన రికార్డు..
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ: సాహసాలకు మారుపేరు
సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో తనకున్న అనుబంధాన్ని, ఆయన సినీ ప్రస్థానంలోని అరుదైన రికార్డులను ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. కృష్ణతో తన ప్రయాణం కేవలం వృత్తిపరమైనదే కాదని, అది ఒక గొప్ప అనుబంధమని తమ్మారెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు. 'పచ్చని సంసారం' సినిమా సమయంలో కృష్ణ చూపించిన సహకారం, ఆయన సృష్టించిన రికార్డులు ఎవరూ బద్దలు కొట్టలేరని తెలిపారు.
సమయపాలనలో సాటిలేని మేటి
కృష్ణ సూపర్ స్టార్ హోదాలో ఉన్నప్పటికీ, ఉదయం 7 గంటలకే మేకప్తో షూటింగ్ స్పాట్లో ఉండేవారు. కొత్త దర్శకుడైనప్పటికీ తమ్మారెడ్డికి పూర్తి గౌరవం ఇచ్చి, 7:15 కల్లా షాట్కు సిద్ధమయ్యేవారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. తెలుగు తెరపై తొలి కౌబాయ్ సినిమా (మోసగాళ్లకు మోసగాడు), తొలి సినిమాస్కోప్ (అల్లూరి సీతారామరాజు), తొలి 70mm సినిమా (సింహాసనం) వంటి అనేక ప్రయోగాలు చేసిన ఘనత కృష్ణదే. ఏ హీరో చేయని విధంగా ఒకే ఏడాది 18 సినిమాలు విడుదల చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు.
ఆడియన్స్ వెర్రి అభిమానం
'పచ్చని సంసారం' సినిమాలోని "పున్నాగపూల తోటలో" పాట వస్తున్నప్పుడు థియేటర్లలో జనం గోల చేసి మరీ పాటను మళ్ళీ వేయించుకునేవారని, థియేటర్లో డబ్బులు విసిరేవారని.. ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో కూడా ఎడ్లబళ్లు కట్టుకుని వచ్చి మరీ ఆయన సినిమాలు చూసేవారని తమ్మారెడ్డి నాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు.
వివాదాలకు దూరంగా, సహకారానికి దగ్గరగా
తమ్మారెడ్డి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు కృష్ణ స్వయంగా వచ్చి సినిమా చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. రెమ్యునరేషన్ గురించి కూడా ఆలోచించకుండా, తన బ్యాడ్ ప్యాచ్లో అండగా నిలిచిన వ్యక్తి కృష్ణ అని ఆయన ఉద్వేగంగా చెప్పారు.
రాజీ లేని వ్యక్తిత్వం
జై ఆంధ్ర ఉద్యమం సమయంలో బహిరంగంగా తన మద్ధతు తెలపడం లేదా రాజకీయపరమైన విమర్శలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం కృష్ణ నైజం. ఏ విషయాన్నైనా ముక్కుసూటిగా చెప్పేవారు. ఆయన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో రికార్డులు నెలకొల్పారని తమ్మారెడ్డి తెలిపారు.