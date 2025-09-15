- Home
- ఏపీలో ఆ పని చేయాలంటూ పవన్ కళ్యాణ్ కి సుమన్ రిక్వస్ట్.. వెరీ గుడ్ థాట్ అంటున్న ఫ్యాన్స్
సీనియర్ నటుడు సుమన్, ఏపీ డిప్యూటీ సిఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను పాఠశాలల్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రవేశపెట్టాలని కోరారు. సుమన్, పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరికీ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో అనుభవం ఉంది.
మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో అనుభవం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన తన అనుభవాన్ని గతంలో అనేక సినిమాలలో ప్రదర్శించారు. రాబోయే గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా OGలో కూడా తన మార్షల్ ఆర్ట్స్ నైపుణ్యాన్ని అభిమానులకు చూపించనున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎంకి సుమన్ రిక్వస్ట్
ఇలాంటి సమయంలో, ఆదివారం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో సీనియర్ నటుడు సుమన్ ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేశారు. సుమన్ కూడా కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్. పాడేరులో నిర్వహించిన ఒక కరాటే శిక్షణా అకాడమీ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న సుమన్ మాట్లాడుతూ, “పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో నిపుణుడు. ఆయన నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాలల్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ను ప్రవేశ పెడితే విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరం అవుతుంది. నేను కూడా రాష్ట్రంలో ఏమీ ఆశించకుండా మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రాచుర్యానికి చేయగలిగినంత చేస్తాను,” అని పేర్కొన్నారు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్
ఈ సందర్భంగా సుమన్, గిరిజన విద్యార్థులకు కరాటే, జూడో వంటి మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షణ ఇవ్వడానికి చేస్తున్న కృషిని అభినందించారు. ఇటువంటి ప్రయత్నాలు గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీయడానికి తోడ్పడతాయని చెప్పారు.
సినిమాల్లో నటిస్తూనే సామాజిక కార్యక్రమాలు
సుమన్ నటుడిగా తన కెరీర్లో విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. ఆయనను చివరిసారిగా ప్రేక్షకులు 2023లో విడుదలైన నితిన్ నటించిన “ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ మాన్” సినిమాలో చూశారు. ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు సామాజిక అంశాలపై కూడా చురుకుగా స్పందిస్తూ ఉంటున్నారు.
మంచి ఆలోచన అంటున్న ఫ్యాన్స్
మొత్తం మీద, సీనియర్ నటుడు సుమన్ పవన్ కళ్యాణ్ కు చేసిన ఈ విజ్ఞప్తి, రాజకీయ సినీ వర్గాల్లో కొత్త చర్చలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఏపీ పాఠశాలల్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ పాఠ్యాంశంగా చేరితే విద్యార్థుల శారీరక, మానసిక వికాసానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సుమన్ చాలా మంది ఆలోచనని పవన్ కళ్యాణ్ ముందు ఉంచారని అభిమానులు అంటున్నారు.