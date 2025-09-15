- Home
OTT Releases : ఈవారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు..థ్రిల్లర్ స్టోరీతో కాజోల్ రెడీ
ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5లో ది ట్రయల్ 2, ప్లాటోనిక్, బిలియనీర్స్ బంకర్ వంటి చిత్రాలు, సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
OTT Releases
ఈవారం ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్లలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతాయి. ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో పలు కొత్త టైటిల్స్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి. వీటిలో డ్రామా, థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ కామెడీ ఇలా విభిన్న జానర్లలోని కంటెంట్ ఉంది.
నెట్ ఫ్లిక్స్ (Netflix)
బ్లాక్ రాబిట్ – సెప్టెంబర్ 18
న్యూయార్క్ సిటీలో హాట్స్పాట్ యజమాని తన తల్లడిల్లే అన్నను మళ్లీ జీవితంలోకి అనుమతించుకోవడంతో అతను నిర్మించిన సామ్రాజ్యమే ప్రమాదంలో పడుతుంది. జూడ్ లా, జేసన్ బేట్మాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
ప్లాటోనిక్ – సెప్టెంబర్ 18
బ్లూ మూన్ హోటల్లో ఓ అతిథి రాగానే ఇద్దరు సోదరీమణుల జీవితంలో వింతైన ప్రేమ త్రికోణం మొదలవుతుంది. గుప్సే ఓజే, కెరమ్ బుర్సిన్, ఓయ్కు కారయెల్ నటించారు.
మై లవ్లీ లయర్ – సెప్టెంబర్ 19
ఒక వ్యక్తి అబద్ధాలను గుర్తించగల శక్తి కలిగిన మోక్ సాల్-హీ, ఒక రహస్యమైన సాంగ్రైటర్ను కలవడంతో తన సామర్థ్యంపై సందేహపడుతుంది.
షీ సైడ్ మేబీ – సెప్టెంబర్ 19
జర్మనీలో పెరిగిన మావి తాను ఓ ధనిక టర్కిష్ కుటుంబానికి వారసురాలని తెలుసుకున్నాక ఆమె జీవితం తలకిందులవుతుంది.
బిలియనీర్స్ బంకర్ – సెప్టెంబర్ 19
ఒక గ్లోబల్ కాంక్లిఫ్ట్ సమయంలో లగ్జరీ బంకర్లోకి దాక్కున్న బిలియనీర్స్ మధ్య పాత శత్రుత్వం మళ్లీ ప్రబలుతుంది.
28 ఇయర్స్ లేటర్ – సెప్టెంబర్ 20
రేజ్ వైరస్ వ్యాప్తి జరిగిన దశాబ్దాల తర్వాత మిగిలిన సర్వైవర్లు ఒక దీవిలో జీవిస్తున్నారు. కానీ బయటకు వెళ్లిన ఒక వ్యక్తి భయానక రహస్యాలను కనుగొంటాడు. డానీ బోయిల్, అలెక్స్ గార్లండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ చిత్రం క్లాసిక్కు సీక్వెల్గా వస్తోంది.
జియో హాట్ స్టార్ (JioHotstar)
ది ట్రయల్ సీజన్ 2– సెప్టెంబర్ 19
కాజోల్ నయోనికా సేంగుప్తా పాత్రలో మళ్లీ కనిపించనున్నారు. కొత్త సవాళ్లు, కుటుంబం మరియు కెరీర్లోని మార్పులు ఈ సీజన్లో చూడవచ్చు. అస్రానీ, కరణ్వీర్ శర్మ కొత్తగా జట్టులో చేరారు.
జీ 5 (ZEE5)
హౌస్ మేట్స్ – సెప్టెంబర్ 19
కార్తిక్, అనూ అనే కొత్తగా పెళ్లైన జంట వారి కలల ఇల్లు చేరుకున్న తర్వాత వింత అనుభవాలు ఎదుర్కొంటారు. ఈ ఇంటి రహస్యం నిజానికి మరింత షాకింగ్.
ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video)
జెన్ వి సీజన్ 2 - సెప్టెంబర్ 17
ఈ సిరీస్ను ప్రైమ్ వీడియో సెప్టెంబర్ 17, 2025 నుండి స్ట్రీమ్ చేయనుంది.