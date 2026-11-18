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- The Odyssey OTT: ప్రపంచ సినీ లోకాన్ని మెస్మరైజ్ చేసిన మాస్టర్ పీస్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ఒడిస్సీ
The Odyssey OTT: ప్రపంచ సినీ లోకాన్ని మెస్మరైజ్ చేసిన మాస్టర్ పీస్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ఒడిస్సీ
క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన మాస్టర్ పీస్ ‘ది ఒడిస్సీ’ తెలుగుతో పాటు పలు భాషల్లో ఓటీటీలోకి వచ్చింది. కానీ వెంటనే ఓటీటీలో ఉచితంగా చూడడం మాత్రం సాధ్యం కాదు.
The Odyssey OTT
హాలీవుడ్ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ది ఒడిస్సీ’ ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.804 బిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా, అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఆర్ రేటెడ్ చిత్రంగా నిలిచింది. 2026 జూలై 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం పలు భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. దీంతో మరోసారి ఈ చిత్రాన్ని చూసేందుకు అభిమానులు ఓటీటీ విడుదల కోసం ఎదురుచూశారు. తాజాగా వారి ఎదురుచూపులకు తెరదించుతూ ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
తెలుగుతో పాటు పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
ఐమ్యాక్స్ 70 ఎంఎం ఫిల్మ్ కెమెరాలతో పూర్తిగా చిత్రీకరించిన తొలి ఫీచర్ ఫిల్మ్గా ‘ది ఒడిస్సీ’ ప్రత్యేకత సంపాదించుకుంది. తాజాగా భారత్లోని పలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని తమ భాషలో చూసే అవకాశం లభించింది. ఆపిల్ టీవీ, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, బీఎంఎస్ స్ట్రీమ్తో పాటు మరికొన్ని ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది. థియేటర్లలో భారీ విజయం సాధించిన ఈ హాలీవుడ్ చిత్రాన్ని ఇప్పుడు ఇంటి వద్ద నుంచే వీక్షించవచ్చు.
ఉచితంగా చూడటం సాధ్యం కాదు
అయితే ‘ది ఒడిస్సీ’ ఓటీటీ విడుదల విషయంలో ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. ఈ సినిమా ఆయా ప్లాట్ఫామ్లలో సాధారణ సబ్స్క్రిప్షన్తో ఉచితంగా చూసే అవకాశం లేదు. పే పర్ వ్యూ విధానంలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అంటే సినిమా చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులు తమ ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్తో పాటు ప్రత్యేకంగా డబ్బులు చెల్లించాలి. ప్లాట్ఫామ్ను బట్టి ఈ ధర రూ.149 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఏ ప్లాట్ఫామ్లో చూడాలనుకున్నా ముందుగా అక్కడి ధరను పరిశీలించి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
భారీ తారాగణం, 2 గంటల 52 నిమిషాల నిడివి
‘ది ఒడిస్సీ’లో మ్యాట్ డామన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఆయనతో పాటు అన్నే హాత్వే, టామ్ హాలండ్, జెండయా, రాబర్ట్ ప్యాటిన్సన్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. ఈ సినిమాకు మొత్తం 2 గంటల 52 నిమిషాల నిడివి ఉంది. ఆర్ రేటింగ్ పొందిన ఈ చిత్రానికి లుడ్విగ్ గొరాన్సన్ సంగీతం అందించారు. భారీ తారాగణం, ఐమ్యాక్స్ 70 ఎంఎం కెమెరాలతో పూర్తిస్థాయి చిత్రీకరణ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాధించిన వసూళ్లతో ఇప్పటికే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు తెలుగు సహా పలు భాషల్లో ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే పే పర్ వ్యూ విధానం కారణంగా ప్రేక్షకులు ప్రత్యేకంగా చెల్లించి మాత్రమే సినిమాను చూడగలరు.