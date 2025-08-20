చిరంజీవి అభిమానులకు మెగా సర్ప్రైజ్, ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయ్యింది చూడలేదా?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన అభిమానులకు ఓ సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నారు. దానికి సబంధించిన ట్రైలర్ కూడా తాజాగా రిలీజ్ అయ్యింది. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే?
రీ రిలీజ్ ట్రెండ్
ఈమధ్య రీ రిలీజ్ ట్రెండ్ బాగా పెరిగిపోయింది. స్టార్ హీరోలకు సబంధించి ఏదైనా సందర్భం ఉందంటే చాలు, వారికి సబంధించిన హిట్ సినిమాలు, ఎవర్ గ్రీన్ మూవీస్ ను రీరిలీజ్ చేసి క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు నిర్మాతలు. అంతే కాదు, ఆ సినిమాలు థియేటర్ లో చూడటం మిస్ అయిన వారికి ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్ బాగా పెరిగిపోవడంతో, రీరిలీజ్ సినిమాల మధ్య కూడా కలెక్షన్ వార్ స్టార్ట్ అయ్యింది. సినిమాను బట్టి, స్టార్ హీరో అయితే కలెక్షన్లు కూడా భారీగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అందుకే రిలీజ్ కు ముందు ప్రమోషన్లు కూడా స్టార్ట్ చేశారు మేకర్స్. స్టార్ హీరోల సినిమాలకు సబంధించిన రీరిలీజ్ లకు ప్రత్యేకంగా ట్రైలర్లు రిలీజ్ చేసి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అంతే కాదు సినిమాలకు ఇంకాస్త టెక్నాలజీని ఆడ్ చేసి, క్వాలిటీని కూడా పెంచుతున్నారు.
చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ కు బర్త్ డే గిఫ్ట్
ఈక్రమంలోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులకు మరో బిగ్ గిఫ్ట్ రెడీ అవుతోంది. ఆయన జన్మదినం సందర్భంగా ఆగస్టు 22న చిరంజీవి కెరీర్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించిన చిత్రం ‘స్టాలిన్’ తిరిగి థియేటర్లలో సందడి చేయబోతోంది. మెగా అభిమానులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించేందుకు, ఈసారి ఈ సినిమాను 4K టెక్నాలజీతో రీ-రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం స్టాలిన్ 4K రీ-రిలీజ్ కు సబంధించిన ప్రత్యేకమైన ట్రైలర్ను మూవీ టీమ్ రిలీజ్ చేసింది.
స్టాలిన్ రీ రిలీజ్ ట్రైలర్ రెస్పాన్స్
ఇక మెగా ఫ్యాన్స్ కు ఈ విషయం తెలిసి దిల్ ఖుష్ అవుతున్నారు. 20 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన సినిమాను ఫుల్ అప్ డేట్ తో, 4K లో చూడబోతుండటంతో చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ లో ఆనందం కట్టలు తెంచుకుంటోంది. తాజాగా రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ కు భారీగా రెస్పాన్స్ కూడా వస్తోంది. ఇందులో చిరంజీవి శైలికి తగ్గట్లుగా పవర్ఫుల్ డైలాగులు, యాక్షన్ సీన్లు స్పష్టంగా చూపించారు. ట్రైలర్ చూస్తున్న అభిమానులకు 2006లో ఆ థియేటర్ అనుభూతిని మళ్లీ గుర్తుకు తెస్తోంది. చిరంజీవి ఫెర్ఫార్మెన్స్, డైలాగ్ డెలివరీ మరోసారి మెగా అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. సినిమా కోసం వెయ్యి కళ్లతో ఎదరుచూస్తున్నారు మెగా ఫ్యాన్స్.
ఆగస్టు 22న గ్రాండ్ రీ రిలీజ్
చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 22న ‘స్టాలిన్’ 4K వెర్షన్ థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మెగా అభిమానులు ఇప్పటికే టికెట్ల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతంలో వచ్చిన సినిమాల రీ-రిలీజ్లకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ను చూస్తే, స్టాలిన్ కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మళ్లీ దుమ్ము రేపే అవకాశముందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇక మెగాస్టార్ బర్త్ డే కోసం మరికొన్ని అప్ డేట్లు కూడా రెడీ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చిరంజీవి నటిస్తున్న విశ్వంభర సినిమా రిలీజ్ కు సబంధించిన అప్ డేట్ తో పాటు, అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో రాబోతున్న సినిమా టైటిల్ కూడా అనౌన్స్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు సమాచారం. అంతే కాదు చిరంజీవి కొత్త కాంబినేషన్ మూవీపై కూడా ప్రకటన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు సమాచారం.