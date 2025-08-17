- Home
- Entertainment
- నాగార్జునను సినిమాల్లోకి వెళ్లమన్నది ఎవరు? అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కళ్లలో నీళ్లు తిరిగిన సందర్భం ?
నాగార్జునను సినిమాల్లోకి వెళ్లమన్నది ఎవరు? అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కళ్లలో నీళ్లు తిరిగిన సందర్భం ?
టాలీవుడ్ మన్మధుడిగా కింగ్ నాగార్జునకు పేరుంది. ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించిన అక్కినేని హీరో, అసలు సినిమాల్లోకి ఎవరి వల్ల వచ్చాడో తెలుసా? నాగ్ ను హీరోగా నటించమని సలహా ఇచ్చింది ఎవరు?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
65 లో కూడా ఫిట్ గా కింగ్ నాగార్జున
కింగ్ నాగార్జున ఏజ్ పెరుగుతున్నాకొద్ది మరింత యంగ్ గా తయారవుతున్నాడు. 65 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా కుర్ర హీరోలా కనిపిస్తున్నాడు నాగ్. ఫిట్ నెస్, గ్లామర్ ను కరెక్ట్ గా మెయింటేన్ చేస్తూ, ఇండస్ట్రీలో దూసుకుపోతున్నాడు. సినిమాలు తగ్గించినా బుల్లితెరపై హోస్ట్ గా అదరగొడుతున్నాడు. నచ్చిన ఫుడ్ ను మితంగా తింటూ, డైలీ వ్యాయామం చేస్తూ, మెడిటేషన్ తో మైండ్ ను రిలీక్స్ గా ఉండేలా చూసుకుంటాడు నాగార్జున. తాను ఇంత యంగ్ గా ఉండటానికి కారణం ఫుడ్ తో పాటు, నెగెటీవ్ గా ఆలోచించకుండా ఉండటమే అని ఓ సందర్భం ఆయన అన్నారు.
KNOW
అక్కినేని వారసుడిగా టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోకి అక్కినేని నాగేశ్వరావు వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి, తన టాలెంట్ తో స్టార్ హీరోగా ఎదిగాడు నాగార్జున. ఇండస్ట్రీలో యువసామ్రాట్ గా, టాలీవుడ్ మన్మధుడిగా, కింగ్ నాగార్జునగా వెలుగు వెలిగాడు. టాలీవుడ్ కు నాలుగు స్థంభాల్లా నిలిచిన హీరోలలో, చిరంజీవి, వెంకటేష్,బాలయ్యతో పాటు నాగార్జున కూడా ఓ పిల్లర్ లా నిలబడ్డారు. అక్కినేని నట వారసుడిగా మాత్రమేకాదు, బిజినెస్ లను కూడా అంతే సమర్దవంతంగా నిర్వహిస్తూ, భారీగా ఆస్తులు కూడా కూడబెట్టారు నాగార్జున. హీరోగా, నిర్మాతగా, స్టూడియో అధినేతగా, బిజినెస్ మెన్ గా నాగార్జున ప్రతీ రంగంలో సక్సెస్ అయ్యారు. అక్కినేని ఇద్దరు కొడుకులలో నాగార్జున మాత్రమే హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. నాగార్జున అన్న వెంకట్ మాత్రం బిజినెస్ మెన్ గా సెటిల్ అయ్యారు.
నాగార్జున హీరో అవ్వడానికి కారణం
నాగార్జున హీరో అవుతాడని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అక్కినేని నాగేశ్వరావు. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యలో కూడా వెల్లడించారు. ఫారెన్ లో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన నాగార్జున ఏదైన వ్యాపారం స్టార్ట్ చేస్తాడేమో అని అనుకున్నారట. కాని సడెన్ గా తండ్రి దగ్గరకు వెళ్లి నేను సినిమాలు చేస్తాను అన్నారట. ఆమటకు అక్కినేని కళ్ల వెంట నీళ్లు తిరిగాయి. తన వారసత్వం నిలబెడతాను అంటే ఆయనకు కూడా సంతోషం వేస్తుంది కదా. అయితే ఇక్కడ ఎవరికీ తెలియని మరో విషయం కూడా ఉంది. నాగార్జున ను హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వవచ్చు కదా అని సలహా ఇచ్చింది ఆయన అన్న వెంకట్. అప్పటి వరకూ సినిమాల్లోకి రావాలని నాగార్జున మనసులో కూడా లేదట. కాని అన్న వెంకట్ తనను ప్రోత్సహించి సినిమాల్లోకి వెళ్లేలా చేశారట. అప్పుడు ఆయన అలా అనకుండా ఉండి ఉంటే, నాగార్జున బిజినెస్ మెన్ అయ్యేవారు. ఆ విధంగా టాలీవుడ్ కు మన్మధుడు దొరికాడు.
నాగార్జున సినిమాలు
65 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా యంగ్ గా కనిపించే నాగార్జున హీరోగా అద్భుతమైన సినిమాలు అందించాడు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన హీరోగా సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కాని నాగార్జున సినిమాలు పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వడంలేదు. దాంతో హీరోకు సమానమైన పాత్రలను ఎంచుకుని మరీ చేస్తున్నాడు నాగార్జున. మల్టీ స్టారర్ మూవీస్ లో ఎక్కువగా నటిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా తమిళ పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టిన నాగార్జున ధనుష్ తో పాటు కుబేర సినిమాలో నటించి మెప్పించాడు. ఇక తాజాగా ఆయన తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూలీ సినిమాలో విలన్ గా సైమన్ పాత్రలో కనిపించారు. రజినీకాంత్ కు సమానమైన పాత్రలో ఆయన నటన అద్భుతం అని చెప్పాలి.
ఇతర భాషల్లో అవకాశాలు
స్టైలీష్ లుక్ తో పాటు అద్భుతమైన నటనతో ఆడియన్స్ ను మెప్పిస్తున్నాడు నాగార్జున. తమిళంలో రెండు సినిమాల్లో నటించడంతో నాగ్ కు అవకాశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమిళంలోనే మరికొన్ని పాత్రల కోసం నాగ్ ను సంప్రదించినట్టు సమాచారం. మరో వైపు బాలీవుడ్ నుంచి కూడా నాగార్జునకు వరుసగా అవకాశాలు వస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరి నాగ్ టాలీవుడ్ లో హీరోగా మాత్రమే కంటీన్యూ అవుతారా? లేక క్యారెక్టర్ రోల్స్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారా అనేది చూడాలి.