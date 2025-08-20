బాహుబలిలో అనుష్క డూప్ గా నటించిన మరో హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
సినిమాల్లో స్టార్స్ కు డూప్ లు నటించడం కామన్. హీరోయిన్లకు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో డూప్ యాక్టర్స్ నటిస్తుంటారు. ఈక్రమంలో బాహుబలి సినిమాలో అనుష్క పాత్ర కోసం ఓ హీరోయిన్ డూప్ గా నటించిందని మీకు తెలుసా?
టాలీవుడ్ స్థాయిని పెంచిన బాహుబలి
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రభాస్ను స్టార్ హీరోగా నిలబెట్టిన సినిమా బాహుబలి. తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని దేశవ్యాప్తంగా చాటిన ఈ సినిమా ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. భారీ బడ్జెట్తో నిర్మితమైన బాహుబలి, రెండు భాగాలుగా విడుదలై ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1200 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. టాలీవుడ్ ను హాలీవుడ్ రేంజ్ కు తీసుకెళ్లిందీ బాహుబలి సినిమా.
బాహుబలి సినిమాలో అనుష్క పాత్ర ప్రత్యేకం
ఈ సినిమాలో ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, అనుష్క శెట్టి, తమన్నా, హీరోయిన్స్గా కనిపించారు. అనుష్క పాత్రకు ఈ సినిమాలో విపరీతమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. మొదటి పార్టులో దేవసేనగా బానిస పాత్రలో కనిపించి, రెండో భాగంలో యువరాణిగా తన నటనతో అందరిని మెప్పించింది అనుష్క. రెండు రకాల పాత్రలను ఆమె అంద్భుతంగా ప్లే చేసింది. వీరపత్నిగా, వీరమాతగా అనుష్క పెర్ఫామెన్స్ కు ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. అయితే ఈ సినిమాలో అనుష్కుకు కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ ఉంటాయి. ప్రభాస్ తో కలిసి ఆమె విలన్స్ తో ఫైటింగ్ చేసిన సీన్స్ కు భారీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే సెలబ్రిటీస్ సీన్స్ కు సంబంధించి కొన్ని సన్నివేశాలు డూప్ లతో చిత్రీకరించడం అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే బాహుబలి సినిమాలో ప్రభాస్, రాణాలతో పాటు అనుష్క కోసం కూడా డూప్ యాక్ట్రస్ పనిచేశారట. అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఈసినిమాలో స్వీటి పాత్రకు డూప్ గా చేసింది కూడా ఓ హీరోయిన్నే.
అనుష్క శెట్టి పాత్రకు డూప్గా మరో హీరోయిన్
బాహుబలిలో అనుష్క శెట్టి పాత్రకు డూప్గా నటించింది ఎవరో కాదు ఆమె పేరు రుషిక రాజ్. ఈ యంగ్ లేడీని చూసి చాలా మంది అనుష్కనే అనుకుంటుంటారు. ఆమె హైట్, స్కిన్టోన్, బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అనుష్కను పోలి ఉంటుంది.రుషిక రాజ్ 2021లో వచ్చిన అశ్మీ అనే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ప్రస్తుతం కన్నడ సినిమాల్లో యాక్టివ్గా నటిస్తున్న రుషిక, బాహుబలి చిత్రంలో డూప్ పాత్రతో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా కనిపించింది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటూ, తరచూ ఫోటోషూట్స్తో హడావిడి చేస్తుంటుంది.
అనుష్క సినిమా అప్ డేట్
ఇక అనుష్క విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆమె ఘాటీ అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. క్రిష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి రీసెంట్ గా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఇందులో అనుష్క చాలా పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనుందని మూవీ టీమ్ వెల్లడించింది. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా ఇమేజ్ తో ఈ సినిమా రూపొందింది. సెప్టెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘాటీ విడుదల కాబోతోంది. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే సినిమాలు చేస్తోంది అనుష్క. ఘాటీ సినిమా తరువాత ఆమె ఏ ప్రాజెక్ట్ కు సైన్ చేయలేదు. ఈసినిమా తరువాత ఆమె సినిమాలకు గుడ్ బై చెపుతుందన్న కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఈ విషయంలో నిజం ఎంత తెలియాల్సి ఉంది.