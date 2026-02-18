- Home
- విష్ణు విన్యాసం టీజర్ రివ్యూ..లిప్ కిస్ ఏంట్రా ఇలా ఉంది ? శ్రీవిష్ణుకి ప్రతిసారి ఇలాంటివి వర్కౌట్ అవుతాయా
Vishnu Vinyasam Movie Teaser: శ్రీ విష్ణు నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ విష్ణు విన్యాసం. ఫిబ్రవరి 28న రిలీజ్ అయ్యే ఈ మూవీ టీజర్ తాజాగా లాంచ్ చేశారు. టీజర్ ఎలా ఉందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మినిమం గ్యారెంటీ హీరో శ్రీ విష్ణు
యంగ్ హీరో శ్రీ విష్ణు వరుస విజయాలతో నిర్మాతలకు మినిమం గ్యారెంటీ హీరోగా మారాడు. శ్రీ విష్ణు నటించిన సినిమాలు థియేటర్స్ లో కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఓటీటీలో సైతం ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చివరగా శ్రీ విష్ణు సింగిల్ సినిమాతో పర్వాలేదనిపించే విజయం అందుకున్నాడు.
విష్ణు విన్యాసం టీజర్ రివ్యూ
త్వరలో మరో సినిమాతో రాబోతున్నాడు. శ్రీ విష్ణు నటించిన విష్ణు విన్యాసం అనే మూవీ ఫిబ్రవరి 28న రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది. ఈ మూవీలో శ్రీ విష్ణుకి జోడిగా నయన్ సారిక హీరోయిన్ గా నటించింది. తాజాగా ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ చేశారు. ఎప్పటిలాగానే శ్రీ విష్ణు తన సక్సెస్ ఫుల్ ఫార్ములా యూత్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీతో రాబోతున్నాడు.
తన స్టైల్ లో కామెడీ పండించిన శ్రీ విష్ణు
టీజర్ లో శ్రీవిష్ణు మార్క్ సెటైరికల్ డైలాగ్స్, రొమాన్స్, కామెడీ టైమింగ్ హైలైట్ గా నిలిచింది. టీజర్ చూస్తుంటే.. ఈ మూవీలో శ్రీ విష్ణు వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం పై నమ్మకం ఎక్కువగా ఉండే కుర్రాడిగా కనిపిస్తున్నాడు. హీరోయిన్ శారీ కట్టి హోమ్లీగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ యాటిట్యూడ్ పరంగా బోల్డ్ గా చూపిస్తున్నారు.
లిప్ కిస్ పై డైలాగ్
హీరోయిన్ తో రొమాన్స్ సందర్భంగా.. లిప్ కిస్ ఏంట్రా ఇంత యమాగా ఉంది.. ఏ కుర్ర నాయాళ్ళ లారా మీ ఆత్రం నాకు ఇప్పుడు అర్థం అయింది అంటూ శ్రీ విష్ణు చెబుతున్న డైలాగులు యువతని మెప్పించేలా ఉన్నాయి.
యూత్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీ
మొత్తంగా టీజర్ లో ఫన్ మూమెంట్స్, హీరోయిన్ పాత్ర ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే శ్రీ విష్ణు గత చిత్రాల భిన్నమైన కథతో ఏమీ రావడం లేదు. మరోసారి యూత్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీనే నమ్ముకున్నాడు. ప్రతిసారి ఈ ఫార్ములా వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చూడాలి.