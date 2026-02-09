- Home
40 ఏళ్ల సోనమ్ కపూర్ రెండోసారి తల్లి కాబోతున్నారు. నిన్న సాయంత్రం ఆమె సీమంతం వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ గ్రాండ్ ఫంక్షన్కు బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు చాలామంది హాజరయ్యారు. బేబీ షవర్ సెర్మనీలో కరీనా కపూర్ రాయల్ లుక్లో కనిపించారు.
18
Image Credit : instagram
సోనమ్ కపూర్ సీమంతం
ఆదివారం నాడు సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుక జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సోనమ్ తన భర్త ఆనంద్ అహూజాతో కలిసి పూజలో పాల్గొన్నారు. ప్రింటెడ్ లెహంగాలో బేబీ బంప్తో సోనమ్ చాలా అందంగా కనిపించారు.
28
Image Credit : instagram
సోనమ్ కపూర్తో అనుపమ్ ఖేర్
సోనమ్ కపూర్ బేబీ షవర్ వేడుకకు నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సోనమ్తో కలిసి ఫోటోలకు పోజులిచ్చారు. అనుపమ్ ఖేర్, సోనమ్ తండ్రి అనిల్ కపూర్కు మంచి స్నేహితుడు అన్న విషయం తెలిసిందే.
38
Image Credit : instagram
కరీనా కపూర్ రాయల్ లుక్
సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకకు ఆమె స్నేహితురాలు కరీనా కపూర్ కూడా వచ్చారు. ఈ ఫంక్షన్లో కరీనా రాయల్ లుక్లో అదరగొట్టారు. ఆమె బ్లూ కలర్ గోటా వర్క్ కుర్తా ధరించారు. ఈ వేడుకలో భూమి ఫెడ్నేకర్ కూడా కనిపించారు.
48
Image Credit : instagram
ఖుషీ-షనాయా కపూర్ ట్రెడిషనల్ లుక్
సోనమ్ కపూర్ సీమంతానికి ఆమె కజిన్స్ ఖుషీ కపూర్, షనాయా కపూర్ కూడా హాజరయ్యారు. ఇద్దరూ ట్రెడిషనల్ లుక్లో కనిపించారు. ఖుషీ పసుపు రంగు బార్డర్ ఉన్న సిల్క్ చీర కట్టుకోగా, షనాయా పీచ్ కలర్ సూట్లో మెరిశారు.
58
Image Credit : instagram
స్టైలిష్ లుక్లో అనిల్ కపూర్
కూతురు సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకలో తండ్రి అనిల్ కపూర్ కూడా సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఫ్లవర్ ప్రింట్ ఉన్న స్టైలిష్ కుర్తా-పైజామా ధరించారు. గాగుల్స్తో అనిల్ చాలా హ్యాండ్సమ్గా కనిపించారు.
68
Image Credit : instagram
చెల్లి సీమంతంలో అర్జున్ కపూర్
సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకలో చుంకీ పాండే భార్య భావనా పాండే కూడా కనిపించారు. మరోవైపు, సోదరి బేబీ షవర్ సెర్మనీకి అర్జున్ కపూర్ కూడా వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన డార్క్ ఆరెంజ్ కలర్ కుర్తా ధరించారు.
78
Image Credit : instagram
ఫ్యామిలీతో సంజయ్ కపూర్
సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకలో సంజయ్ కపూర్ తన భార్య మహీప్, కొడుకు జహాన్తో కలిసి కనిపించారు. వీరంతా ఫోటోగ్రాఫర్లకు పోజులిచ్చారు. ఈ వేడుకలో మహీప్ లైట్ పింక్ కలర్ సూట్లో కనిపించారు.
88
Image Credit : instagram
సోనమ్ కపూర్ సీమంతంలో షబానా అజ్మీ
సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకకు సీనియర్ నటి షబానా అజ్మీ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోనమ్ తన బేబీ బంప్తో మసాబా గుప్తాతో కలిసి పోజులిచ్చారు.
