మనీషా కొయిరాలా:

తెలుగులో కొన్ని చిత్రాల్లో నటించిన బాలీవుడ్ నటి మనీషా కొయిరాలాకు 2012లో గర్భాశయ క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయింది. అమెరికాలో చికిత్స అనంతరం ఆమె కోలుకుని తిరిగి కెమెరా ముందుకు వచ్చారు. తన అనుభవాన్ని ఆమె "Healed: How Cancer Gave Me a New Life" అనే పుస్తకంలో వివరించారు.