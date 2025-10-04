- Home
- విజయ్ దేవరకొండ గురించి ఈ 6 ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసా.. అవార్డు వేలం వేయడం నుంచి రౌడీ వేర్ బ్రాండ్ వరకు
Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ జీవితంలోని 6 ఆసక్తికర విషయాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి. తనకి దక్కిన ఉత్తమ నటుడి అవార్డుని విజయ్ దేవరకొండ వేలం వేశారు.
విజయ్ దేవరకొండ గురించి 6 ఆసక్తికర విషయాలు
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన ప్రత్యేకమైన శైలి, బోల్డ్ గా మాట్లాడే వ్యక్తిత్వంతో విజయ్ దేవరకొండ అభిమానుల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితం, వ్యాపార రంగం, క్రీడలతో కూడిన అనుబంధం కారణంగా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు. విజయ్ దేవరకొండ గురించి ఆరు ఆసక్తికరమైన విషయాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. ఫిలింఫేర్ అవార్డు వేలం వేసిన తొలి హీరో
'అర్జున్ రెడ్డి’ సినిమాలో తన అద్భుతమైన నటనకు గాను విజయ్ దేవరకొండ తన మొదటి ఫిలింఫేర్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు అందుకున్నాడు. అయితే ఆ అవార్డును తన దగ్గర ఉంచుకోకుండా, దాన్ని వేలం వేసి రూ. 25 లక్షలు సేకరించాడు. ఆ మొత్తాన్ని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కు విరాళంగా అందజేశాడు.
2. గీత గోవిందంలో గాయకుడిగా
అభినయం మాత్రమే కాకుండా గానంలో కూడా తన ప్రతిభను చూపించాడు విజయ్ దేవరకొండ. గీతగోవిందం సినిమాలోని ‘వాట్ ది లైఫ్’ అనే పాటకు స్వయంగా గాత్రం అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ పాట యువతలో విపరీతమైన ఆదరణ పొందింది.
3. క్రీడా జట్టు యజమానిగా
సినిమాలతో పాటు క్రీడల రంగంలో కూడా అడుగుపెట్టాడు విజయ్ దేవరకొండ. ఉత్సాహభరితమైన వాలీబాల్ జట్టు హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్లో సహ యజమానిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. దీనితో విజయ్ దేవరకొండ సినిమా రంగంలో మాత్రమే కాకుండా క్రీడా రంగం పట్ల కూడా తన అభిమానాన్ని, ఆసక్తిని కనబరిచాడు.
4. రష్మిక మందన్నతో లవ్ ఎఫైర్
తన కెరీర్లో ‘గీతగోవిందం’, ‘డియర్ కామ్రేడ్’ వంటి సినిమాల్లో నటించిన రష్మిక మందన్నతో విజయ్ దేవరకొండ పేరు తరచూ లింక్ అవుతోంది. వారి మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి అభిమానులు, మీడియా అనేక ఊహాగానాలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఈ ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఏమీ వెల్లడించలేదు. దీంతో ఈ అంశం ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్గానే కొనసాగుతోంది. తమపై వస్తున్న వార్తలని నిజం చేస్తూ శుక్రవారం రోజు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. త్వరలో వీరిద్దరి పెళ్లి ఉండబోతోంది.
5. బాలీవుడ్ ఎంట్రీ – లైగర్
2022లో విజయ్ దేవరకొండ బాలీవుడ్లో ‘లైగర్’ సినిమాతో అడుగుపెట్టాడు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం దేశవ్యాప్తంగా పర్యటించినప్పుడు ఆయన చెప్పులు వేసుకుని వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది. తన ప్రత్యేకమైన స్టైల్, ధైర్యమైన లుక్తో బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
6. ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ ‘రౌడీ వేర్’
విజయ్ దేవరకొండ తన అభిమానులను ఉత్సాహపరిచే మరో ప్రాజెక్ట్తో ముందుకు వచ్చాడు. ఆయన ప్రారంభించిన ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ ‘రౌడీ వేర్’ యువతలో విశేష ఆదరణ పొందింది. తన ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం, ఫ్యాషన్పై ఉన్న ఆసక్తి కారణంగా ఈ బ్రాండ్ మార్కెట్లో మంచి స్థానం సంపాదించింది.