విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఇద్దరి ఆస్తులు కలిపితే ఎన్ని వందల కోట్ల విలువో తెలుసా ?
తాజాగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఆస్తుల వివరాలు వైరల్ గా మారాయి. ఇద్దరి ఆస్తులు కలిపితే ఎంత విలువ ఉంటుందనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
త్వరలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం
నటనా రంగంలో తమదైన ముద్ర వేసి, దేశవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందిన అగ్ర తారలు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. త్వరలో వీరిద్దరూ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ రొమాంటిక్ కపుల్ నికర ఆస్తి విలువ (Net Worth), వారు కలిగి ఉన్న లగ్జరీ ఆస్తుల వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ ఇద్దరు అగ్ర నటులు చిత్ర పరిశ్రమలో అపారమైన విజయాన్ని సాధించడం ద్వారా భారీ ఆర్థిక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నారు. వీరి వ్యక్తిగత నికర ఆస్తుల విలువను కలిపితే వంద కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. విజయ్ దేవరకొండ టాలీవుడ్ లో క్రేజీ హీరోల్లో ఒకరు. ఇక రష్మిక మందన్న జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్న నటి. వీరిద్దరి రెమ్యునరేషన్స్, ఉమ్మడి ఆస్తులు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ష్మిక మందన్న: దక్షిణాదిలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణుల్లో ఒకరు
రరష్మిక మందన్న 'నేషనల్ క్రష్'గా గుర్తింపు పొంది, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, తమిళ చిత్రాలలో పనిచేసిన తర్వాత, ప్రస్తుతం దక్షిణాదిలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరిగా ఎదిగారు.
నికర ఆస్తి, పారితోషికం (Net Worth and Remuneration):
రష్మిక మందన్న నికర ఆస్తి విలువ సుమారు ₹66 కోట్లుగా (ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం) అంచనా వేయబడింది. సాధారణంగా ఆమె ఒక్కో సినిమాకు ₹4 కోట్ల నుంచి ₹8 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటారు. పుష్ప 2: ది రూల్ సినిమాకు ఆమె ₹10 కోట్లు ఛార్జ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా ఆమె గణనీయమైన ఆదాయాన్ని పొందుతారు. బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేయడానికి ఆమె ₹90 లక్షల నుండి ₹1 కోటి వరకు చార్జ్ చేస్తారు. బోట్ (Boat), కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ (Kalyan Jewellers), 7UP, మీషో (Meesho) వంటి బ్రాండ్లకు ఆమె అంబాసిడర్గా ఉన్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్ సామ్రాజ్యం
రష్మిక పెట్టుబడుల విలువపై మంచి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి. ఆమె భారతదేశంలో అనేక ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టారు. ఆమెకు దాదాపు ఐదు ఆస్తులు ఉన్నట్లు నివేదించబడింది. కర్ణాటక, ముంబై, బెంగళూరు, గోవా, హైదరాబాద్ లో రష్మికకి ఆస్తులు ఉన్నాయి.
విరాజ్పేట, కర్ణాటకలోని ఇల్లు: ఆమె సొంత పట్టణమైన విరాజ్పేటలో ఈ అందమైన సింగిల్-స్టోరీ బంగ్లా ఉంది. దీని అంచనా విలువ సుమారు ₹8 కోట్లు. ఈ ఇంటికి ఆమె 'Serenity' అని పేరు పెట్టారు. ఇది ఆమె ప్రాథమిక నివాసంగా ఉంది.
ముంబైలోని అపార్ట్మెంట్: తన మొదటి బాలీవుడ్ చిత్రం మిషన్ మజ్ను షూటింగ్ సమయంలో ప్రయాణ ఇబ్బందులను నివారించడానికి, ఆమె ముంబైలోని వర్లీలో ఉన్న అహుజా టవర్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ను కొనుగోలు చేశారు.
గోవా ఇల్లు: రష్మికకు గోవాలో కూడా ఒక ఇల్లు ఉంది, దీని గురించి ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటించారు. ఈ నివాసంలో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, చుట్టూ పచ్చదనం ఉంటుంది.
హైదరాబాద్ నివాసం: హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో రష్మికకు ఒక ఇల్లు ఉంది. కూర్గ్, బెంగళూరులలో ఆస్తులు: ఆమెకు కూర్గ్, బెంగళూరులో కూడా ఆస్తులు ఉన్నాయి.
లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ (Luxury Car Collection)
రష్మిక సౌకర్యంతో కూడిన స్టైల్ను ఇష్టపడతారు, కాబట్టి ఆమె వాహన సేకరణలో లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ (Range Rover Sport): ఈ లగ్జరీ SUV ధర భారతదేశంలో ₹1.64 కోట్ల నుండి ₹1.84 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. అదే విధంగా రష్మిక కి 40 లక్షల విలువైన ఆడి క్యూ 3, 50 లక్షల విలువ చేసే మెర్సిడెస్ బెంజ్ సి-క్లాస్ (Mercedes Benz C-Class), టయోటా ఇన్నోవా కార్లు ఉన్నాయి.
విజయ్ దేవరకొండ నెట్ వర్త్, రెమ్యునరేషన్
విజయ్ దేవరకొండ తెలుగు సినిమాలోని అగ్ర తారలలో ఒకరుగా ఎదిగారు. అర్జున్ రెడ్డి వంటి సినిమాల విజయంతో ఆయన పారితోషికం గణనీయంగా పెరిగింది. విజయ్ దేవరకొండ నెట్ వర్త్, ఆదాయ వనరుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
విజయ్ దేవరకొండ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు ₹50 కోట్ల నుండి ₹70 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. అర్జున్ రెడ్డి విజయం తర్వాత ఆయన పారితోషికం బాగా పెరిగింది.ప్రస్తుతం ఆయన ఒక్కో సినిమాకు ₹10 కోట్ల నుండి ₹11 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తారు. అయితే విజయ్ దేవరకొండ చివరగా కింగ్డమ్ చిత్రానికి 30 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేసినట్లు సమాచారం. బ్రాండ్ను ఎండార్స్ చేయడానికి ఆయన ₹1 కోటి తీసుకుంటారు.
ప్రధాన ఆస్తులు (Key Assets):
హైదరాబాద్ లగ్జరీ మాన్షన్: విజయ్ దేవరకొండ హైదరాబాద్లోని జూబ్లీ హిల్స్ అనే ఖరీదైన ప్రాంతంలో ₹15 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన భవనంలో నివసిస్తున్నారు. ఈ ఇంట్లో ఆయన తన కుటుంబం, పెంపుడు శునకం సైబీరియన్ హస్కీ అయిన 'స్టార్మ్'తో కలిసి ఉంటారు. ఈ భవనం పెద్ద గ్లాస్ ఎంట్రన్స్ తో పాటు ఆధునిక, క్లాసిక్ ఇంటీరియర్స్ సమ్మేళనంగా ఉంటుంది.విజయ్ దేవరకొండ ఒక ప్రైవేట్ జెట్ను కూడా కలిగి ఉన్నారు. తరచుగా తన కుటుంబంతో పాటు ఆయన ఈ చార్టర్డ్ ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తారు.
వ్యాపారాలు, ఇతర పెట్టుబడులు: 2020లో మింత్రా (Myntra)లో ఆయన తన ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ రౌడీ వేర్ ను ప్రారంభించారు.2020లో తన సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండతో కలిసి హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి, ఖాజాగూడ ప్రాంతంలో గుడ్ వైబ్స్ ఓన్లీ కేఫ్ (Good Vibes Only Café) ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్ (Hyderabad Black Hawks) అనే వాలీబాల్ జట్టుకు సహ యజమానిగా కూడా ఉన్నారు.
లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ (Luxury Car Collection): విజయ్ దేవరకొండకు 65 లక్షల బీఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ (BMW 5 Series), 75 లక్షల ఫోర్డ్ ముస్తాంగ్ (Ford Mustang), 64 లక్షల రేంజ్ రోవర్, 85 లక్షల వోల్వో XC90 (Volvo XC90) లాంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.
ఇద్దరి ఆస్తులు కలిపితే ఎంతంటే..
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఇద్దరి ఆస్తులు ఉమ్మడిగా 136 కోట్ల విలువ కలిగి ఉంటాయి అని అంచనా. ఈ ఇద్దరు నటీనటులు సినిమా పారితోషికాల ద్వారానే కాకుండా, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ఇ, తర వ్యాపారాలలో పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా గణనీయమైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. వారిద్దరి అపారమైన ప్రజాదరణ,పెరుగుతున్న ప్రాజెక్టుల సంఖ్యతో, భవిష్యత్తులో వారి ఉమ్మడి ఆర్థిక సామ్రాజ్యం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.