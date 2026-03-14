Sivakarthikeyan Family Photos: కొడుకులతో కలిసి ఫారిన్ ట్రిప్.. శివకార్తికేయన్ వెకేషన్ ఫోటోలు వైరల్
నటుడు శివకార్తికేయన్ తన భార్య, కూతురు, కొడుకులతో కలిసి ఫారిన్ ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఫ్యామిలీ వెకేషన్కు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
తమిళ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా శివకార్తికేయన్ దూసుకెళ్తున్నాడు. ఆయన నటించిన చివరి సినిమా 'పరాశక్తి'. ఈ ఏడాది పొంగల్ పండుగకు విడుదలైన ఈ సినిమాను సుధా కొంగర డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో శివకార్తికేయన్ సరసన శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటించింది. డాన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమా హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఇందులో శివ 'సెళియన్' అనే పాత్రలో కనిపించాడు. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది.
నిర్మాతగానూ శివకార్తికేయన్కు జాక్పాట్
శివకార్తికేయన్ ఈ ఏడాది నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగానూ పెద్ద విజయాన్ని అందుకున్నాడు. ఆయన నిర్మించిన 'థాయ్ కిళవి' సినిమా గత నెల చివర్లో విడుదలైంది. రాధికా శరత్కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి శివకుమార్ మురుగేశన్ అనే కొత్త దర్శకుడు దర్శకత్వం వహించాడు. రూ.10 కోట్ల లోపు బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.60 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి నిర్మాతగా శివకార్తికేయన్కు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
వాయిదా పడిన 'సెయోన్' షూటింగ్
ప్రస్తుతం శివకార్తికేయన్ 'సెయోన్' అనే సినిమాలో నటించనున్నాడు. 'థాయ్ కిళవి' డైరెక్టర్ శివకుమార్ మురుగేశనే ఈ సినిమాకు కూడా దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కమల్ హాసన్కు చెందిన రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. నిజానికి ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ నెలలోనే మొదలుకావాల్సి ఉంది. కానీ 'థాయ్ కిళవి' థియేటర్లలో ఇంకా బాగా ఆడుతుండటంతో, 'సెయోన్' షూటింగ్ను వచ్చే నెలకు వాయిదా వేశారు. ఈ గ్యాప్లోనే శివకార్తికేయన్ తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫారిన్ ట్రిప్కు వెళ్లాడు.
శివకార్తికేయన్ ఫ్యామిలీ ట్రిప్
ఈ ట్రిప్లో శివకార్తికేయన్ తన భార్య ఆర్తి, కూతురు ఆరాధన, కొడుకులు గుగన్ దాస్, పవన్ దాస్లతో కలిసి సింగపూర్ వెళ్లాడు. తన చిన్న కొడుకు పవన్ దాస్తో శివకార్తికేయన్కు ఇదే మొదటి ఫారిన్ ట్రిప్. అక్కడ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫేమస్ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ను సందర్శించాడు. పిల్లలతో కలిసి దిగిన ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ఫోటోలకు లైక్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
