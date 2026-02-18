- Home
నటుడు శివకార్తికేయన్ తన 41వ పుట్టినరోజును 24 ఏళ్ల స్నేహితుడితో కలిసి కేక్ కట్ చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Sivakarthikeyan Celebrate 24 years of Friendship
సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం
'సెయోన్' సినిమాలో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఉంది. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. శివకార్తికేయన్తో అతను కలిసి పనిచేస్తున్న మొదటి సినిమా ఇది. విజయ్, సూర్య, విక్రమ్, ధనుష్ వంటి స్టార్ హీరోలకు ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చిన సంతోష్ నారాయణన్, శివకార్తికేయన్కు ఎలాంటి పాటలు ఇస్తాడోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాదు, శివకార్తికేయన్, సంతోష్ నారాయణన్ కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ కూడా.
తిరుచ్చి ఒకే కాలేజీలో క్లాస్మేట్
వీళ్లిద్దరూ తిరుచ్చిలో ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నారు. 'కణా' సినిమా డైరెక్టర్ అరుణ్రాజా కామరాజ్ కూడా వాళ్ల క్లాస్మేట్. శివకార్తికేయన్, అరుణ్రాజా కామరాజ్తో చాలా సినిమాల్లో కలిసి పనిచేసినా, సంతోష్ నారాయణన్తో ఒక్క సినిమాలో కూడా పనిచేయలేదు. అందుకే వీళ్లిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆ విషయం బయటకు వచ్చింది. వాళ్ల కాలేజీ రోజుల ఫొటోలను అభిమానులు ఇప్పుడు వైరల్ చేస్తున్నారు.