Siva Krishna: ఎన్టీఆర్ తర్వాత ఆయనే.. అలాంటి హీరో మళ్లీ పుట్టడు ఇది నిజం.. టాలీవుడ్ నటుడు
Siva Krishna: సీనియర్ నటుడు శివకృష్ణ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో తనకున్న అనుబంధం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. కృష్ణని ఇండస్ట్రీ 'బోలాశంకరుడు' అని ఎందుకు అంటారో, అలాగే ప్రభాస్ తన మొదటి సినిమా..
శివకృష్ణ, కృష్ణ - వెండితెర బ్రదర్స్
శివకృష్ణ, సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో సుమారు ఎనిమిది సినిమాలు చేశారు. చాలా సినిమాల్లో ఆయన కృష్ణకి తమ్ముడిగా లేదా స్నేహితుడిగా నటించారు. కృష్ణ తన తోటి నటులను ఎప్పుడూ తన సమానంగా చూసేవారట. అలాగే కృష్ణ నిరాడంబరతకు శివకృష్ణ పెద్ద అభిమాని.
ఈశ్వర్ సెట్స్లో ప్రభాస్, శివకృష్ణ
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కెరీర్ ప్రారంభంలో 'ఈశ్వర్' సినిమాలో శివకృష్ణ ఆయన తండ్రిగా నటించారు. ఆ రోజుల్లో ప్రభాస్ ఎంతో వినయంగా ఉండేవారని, నేడు గ్లోబల్ స్టార్ అయినా ఆ వినయం మారలేదని శివకృష్ణ గర్వంగా చెప్పారు.
బోలాశంకరుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
కృష్ణ నిర్మాతలకు ఎప్పుడూ అండగా ఉండేవారు. తన సొంత లాభం కంటే సినిమా బాగుండాలని కోరుకునే వ్యక్తి ఆయన. షూటింగ్ సమయంలో అందరితో సరదాగా ఉంటూ, తనతో నటించే వారికి ఎంతో గౌరవాన్ని ఇచ్చేవారు. ఈ చిత్రంలో కృష్ణ నవ్వు ఆయన స్వచ్ఛమైన మనసును ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి ఉండే ప్రభాస్
ప్రభాస్ గురించి ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పే మాట ఒక్కటే - ఆయన మంచితనం. శివకృష్ణ ఒక సందర్భంలో ప్రభాస్ను కలిసినప్పుడు, ఆయన చూపించిన మర్యాద శివకృష్ణని ఆశ్చర్యపరిచింది. పెద్దలను గౌరవించడం, తోటి నటులతో ప్రేమగా ఉండటం ప్రభాస్ కు తన తాతలు, తండ్రుల నుండి వచ్చిన గొప్ప వారసత్వం.
శివకృష్ణ - క్రమశిక్షణ గల నటుడు
శివకృష్ణ తన నటనతో పాటు క్రమశిక్షణకు కూడా పెట్టింది పేరు. షూటింగ్ సెట్కు సమయానికి రావడం, తన పనిని నిబద్ధతతో చేయడం ఆయన అలవాటు. కృష్ణ లాంటి మహానుభావులతో పనిచేయడం వల్ల తాను ఎంతో నేర్చుకున్నానని ఆయన చెబుతుంటారు.