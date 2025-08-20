సితార వార్నింగ్, మహేష్ బాబు కూతురికి తప్పని సోషల్ మీడియా తిప్పలు
టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కూతురు సితారకు కూడా సోషల్ మీడియా లో తిప్పలు తప్పడంలేదు. ఈక్రమంలో సితార ఓ వార్నింగ్ మెసేజ్ ను నెట్టింట పోస్ట్ చేశారు. ఇంతకీ ఆమె ఏమన్నారంటే?
హీరోయిన్లను మించిన ఇమేజ్
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కూతురు సితార ఘట్టమనేని సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. కొంత మంది స్టార్ హీరోయిన్లకు సమానంగా ఆమెకు నెట్టింట ఇమేజ్ ఉంది. సోషల్ మీడియా గ్రూప్స్ లో ఫుల్ యాక్టీవ్ గా ఉండే సితార.. రకరకాల వీడియోలు, ఫోటోలు, పర్సనల్ యాక్టివిటీస్ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ స్టా గ్రామ్ లో సితార డాన్స్ వీడియోలకు ప్రత్యేకంగా ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇక రీసెంట్ గా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఆమె పలు యాడ్ ఫిల్మ్స్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. తండ్రి మహేష్ బాబుతో కలిసి కూడా సితార కొన్ని యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు. సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్స్ తో పాటు, రెగ్యూలర్ ఫ్యాన్ బేస్ ను కూడా సాధించుకుంది సితార.
చిన్న వయస్సు నుంచే స్టార్ గా సితార
ఇక యాడ్ ఫిల్మ్స్ ఇతర కార్యక్రమాలతో సంపాదన కూడా మొదలు పెట్టింది సితార. రీసెంట్ గా సితార తన తండ్రి మహేష్ బాబుతో కలిసి ట్రెండ్స్ కంపెనీకి ఓ యాడ్ లో నటించింది. ఆమె ఇప్పటికే ఓ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ ప్రచారకర్తగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో, తాజాగా సితార ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని పబ్లిక్గా వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న దారుణం మీద ఆమె పెట్టిన స్పెషల్ పోస్ట్ ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. ఇంతకీ ఆమె ఏమంటుందంటే?
తన ఫాలోవర్స్ కు సితార వార్నింగ్
సెలబ్రిటీల సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు హ్యాక్ అవ్వడం, లేదా వారి పేరు మీద ఫేక్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేయడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇక తన పేరుతో ఫేక్ అకౌంట్లు సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతున్నాయంటూ సితార తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది. “ఫేక్ అకౌంట్ల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ విషయం ఇటీవలే నా దృష్టికి వచ్చింది. నా పేరుతో కొన్ని అకౌంట్లు నడుస్తున్నట్లు తెలిసింది. అందుకే నా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, అభిమానులకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను – నాకు కేవలం ఒకే ఒక్క అకౌంట్ ఉంది. నేను కేవలం ఇన్స్టాగ్రామ్లో మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటాను. ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్లో నాకు అకౌంట్లు లేవు. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి,” అని సితార తన పోస్ట్లో పేర్కొంది.
స్పందించిన మహేష్ బాబు అభిమానులు
ఈ పోస్ట్కు మహేష్ బాబు అభిమానులు తక్షణమే స్పందించారు. “సీతూ జాగ్రత్తగా ఉండండి”, “ఫేక్ అకౌంట్లు రిపోర్ట్ చేస్తాం” అంటూ అనేక మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సితారకు సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఫాలోయింగ్ కారణంగా, ఫేక్ అకౌంట్లు వల్ల తలెత్తే అపార్థాలను నివారించేందుకు ఆమె ముందస్తుగా స్పందించింది. ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టకముందే సితార ఇంత పాపులర్ అయ్యింది. అంతే కాదు ఆమె పేరుతో అకౌంట్లు కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయి అంటే.. నిజంగా సితార ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి స్టార్ గా మారితే ఆమె ఇమేజ్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందా అని ఫ్యాన్స్ చర్చించుకుంటున్నారు.
సితారకు మద్దతుగా
మహేష్ బాబు అభిమానులు ప్రస్తుతం ఆయన సినిమాపై ఎంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారో, సితారపై కూడా అంతే ప్రేమ చూపుతున్నారు. తన పేరుతో నకిలీ అకౌంట్లు నడుస్తున్నాయని తెలియజేసిన సితార, తన అభిమానుల కోసం ముందస్తు హెచ్చరిక ఇవ్వడం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మహేష్ బాబును అభిమానించేవారు సోషల్ మీడియాలో సితారను కూడా పాలో అవుతున్నారు.
మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్స్
ఇక మహేష్ బాబు సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ప్రస్తుతం దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళితో ఓ పాన్ వరల్డ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. ఇందులో మహేష్ బాబు లాంగ్ హెయిర్, గుబురు గడ్డంతో ఓ డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపించనున్నాడు. రాజమౌళి భారీ ఎత్తున తెరకెక్కిస్తున్న ఈసినిమాలో హాలీవుడ్ నుంచి కూడా కొంత మంది యాక్టర్స్ నటించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఇక మహేష్ బాబు జంటగా ఈసినిమాలో గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా సందడి చేయనున్నారు.