- Silk Smitha: రజినీ, కమల్కే చుక్కలు చూపించింది.. ఇప్పటికీ ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఆమె టాప్ 5 సినిమాలు ఇవే!
80వ దశకంలో రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ లాంటి టాప్ స్టార్లనే తన కాల్షీట్ల కోసం ఎదురుచూసేలా చేసిన నటి సిల్క్ స్మిత. కేవలం డ్యాన్సర్గానే కాదు, తన అద్భుతమైన నటనతోనూ ముద్ర వేసింది. ఆమె నటించిన టాప్ 5 సినిమాలు ఇప్పటికీ ఓటీటీలో ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.
కాల్షీట్ల కోసం ఎదురుచూసిన టాప్ స్టార్లు
మూండ్రం పిరై – కమల్నే అవాక్కయ్యేలా చేసిన నటన!
ఈ సినిమాలో కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి మధ్య ఓ టీచర్ భార్యగా సిల్క్ స్మిత అద్భుతమైన నటన కనబరిచింది. ఒకవైపు డ్యాన్స్, మరోవైపు అదిరిపోయే నటనతో కమల్నే ఆశ్చర్యపరిచింది. కేవలం డ్యాన్సర్ అని ముద్రపడ్డ సిల్క్, ఈ చిత్రంలో తన సహజ నటనతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించింది.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video).
పాయుం పులి – థియేటర్లను షేక్ చేసిన కాంబో!
డైరెక్టర్ ఎస్.పి. ముత్తురామన్ దర్శకత్వంలో, రజినీ-సిల్క్ కాంబోలో వచ్చిన మరో యాక్షన్ సినిమా ఇది. మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో సిల్క్ స్మిత పాత్ర చాలా కీలకం. ఈ సినిమాలోని పాటలు ఇప్పటికీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇందులో రజినీకి సమానమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సిల్క్ స్మితకు ఉంది.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: అమెజాన్ ప్రైమ్.
వండిచక్కరం – ‘సిల్క్’ పుట్టిన కథ!
విజయలక్ష్మి అనే సాధారణ అమ్మాయి, మొత్తం ఇండస్ట్రీని ఊపేసిన 'సిల్క్ స్మిత'గా మారింది ఈ సినిమాతోనే. విను చక్రవర్తి తీర్చిదిద్దిన ఆ 'సారాయి కొట్టు సిల్క్' పాత్ర తమిళ సినిమా చరిత్రలో ఒక మైలురాయి. ఈ సినిమాలో సిల్క్ కనిపించే కొన్ని నిమిషాల కోసమే థియేటర్లు హౌస్ఫుల్ అయ్యాయి. ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో ఈ సినిమా మిలియన్ల వ్యూస్తో ట్రెండింగ్లో ఉంది.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: యూట్యూబ్ (YouTube).
అడుత వారిసు – రజినీతో పోటాపోటీ!
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్తో సిల్క్ స్మిత జతకడితే ఆ సినిమా మెగా హిట్ అనే టాక్ ఉండేది. 'ఆశై నూరు వగై' పాటలో రజినీకి దీటుగా ఆమె చూపిన స్టైల్, గ్రేస్ ఇప్పటికీ చాలామంది కుర్రాళ్ల వాట్సాప్ స్టేటస్! ఈ సినిమాలో రజినీ ప్లాన్స్ను దెబ్బతీసే నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న ఛాలెంజింగ్ పాత్రలో సిల్క్ నటించింది.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: అమెజాన్ ప్రైమ్ / యూట్యూబ్.
మిస్ పమేలా – మలయాళ ఇండస్ట్రీకి ‘షాక్’!
తమిళనాడులోనే కాదు, కేరళలోనూ సిల్క్ స్మితకు అభిమానులు గుడి కట్టడమొక్కటే తక్కువ. అందులో 'మిస్ పమేలా' సినిమా ఒక సంచలనం. రహస్యాలు దాచిన ఒక బోల్డ్ అమ్మాయి పాత్రలో సిల్క్ నటించింది. ఈ సినిమా రిలీజైనప్పుడు, స్టార్ హీరోల సినిమాలు కూడా దీని కలెక్షన్లను దాటలేకపోయాయి.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: యూట్యూబ్.