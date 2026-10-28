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- Shivani Nagaram: లిటిల్ హార్ట్స్ హీరోయిన్ గ్లామర్ షో.. గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్ లో మెరుపులు చూశారా
Shivani Nagaram: లిటిల్ హార్ట్స్ హీరోయిన్ గ్లామర్ షో.. గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్ లో మెరుపులు చూశారా
Shivani Nagaram: లిటిల్ హార్ట్స్ హీరోయిన్ శివాని నాగారం బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ అవుట్ఫిట్లో స్టైలిష్గా కనిపించారు. ఆమె లేటెస్ట్ ఫొటోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ అవుట్ఫిట్లో..
‘లిటిల్ హార్ట్స్’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన హీరోయిన్ శివాని నాగారం కొత్త ఫొటోల్లో స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నారు. నలుపు రంగు లాంగ్ స్కర్ట్కు బంగారు రంగు ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న టాప్ను జత చేసి ఆకట్టుకున్నారు.
ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్న స్టైలింగ్
బంగారు రంగు డిజైన్లతో ఉన్న టాప్, నలుపు రంగు స్కర్ట్ కలయిక ఆమె లుక్కు ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. చెవులకు పెద్ద ఇయర్రింగ్స్, చేతికి బ్యాంగిల్స్, ఉంగరాలతో యాక్సెసరీస్ను ఎంచుకున్నారు.
చూపు తిప్పుకోనివ్వని పోజులు
పొడవైన కురులు, కళ్లకు హైలైట్గా కనిపించే మేకప్తో శివాని నాగారం ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. ఎరుపు రంగు బ్యాక్డ్రాప్ మధ్య తీసిన ఈ ఫొటోల్లో లైటింగ్, ఆమె నీడ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్తో గుర్తింపు
శివాని నాగారం 2024లో విడుదలైన ‘అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమయ్యారు. సుహాస్ సరసన లక్ష్మి పాత్రలో కనిపించి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ సినిమా ఆమెకు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది.
లిటిల్ హార్ట్స్తో పెరిగిన క్రేజ్
2025లో వచ్చిన ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ సినిమాలో ఖాత్యాయని పాత్ర శివాని నాగారం కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే పాత్రగా నిలిచింది. ఈ రొమాంటిక్ కామెడీలో ఆమె నటన, పాత్ర తీరు యువ ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యాయి. ఈ సినిమా విజయంతో ఆమెకు మరింత గుర్తింపు లభించింది.
హే బలవంత్తో మరో అడుగు
2026లో విడుదలైన ‘హే బలవంత్’ సినిమాలోనూ శివాని నాగారం నటించారు. సుహాస్తో మరోసారి కలిసి నటించిన ఈ చిత్రంతో తన కెరీర్లో మరో అడుగు ముందుకేశారు. విభిన్న కథల్లో నటిస్తూ హీరోయిన్గా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
నటనతో పాటు కళలపైనా ఆసక్తి
శివాని నాగారానికి సంగీతంతోనూ అనుబంధం ఉంది. కూచిపూడి నృత్యంలోనూ ఆమె శిక్షణ పొందారు. నటనతో పాటు ఇతర కళలపై ఆసక్తి ఉండటం ఆమె వ్యక్తిత్వంలోని మరో కోణాన్ని తెలియజేస్తుంది.
గ్లామరస్ లుక్తోనూ ఆకట్టుకుంటూ..
తెరపై సహజమైన పాత్రలతో కనిపించే శివాని నాగారం ఫొటోషూట్లలో మాత్రం భిన్నమైన స్టైలింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈసారి నలుపు, బంగారు రంగుల దుస్తులతో చేసిన ఫ్యాషన్ ప్రయోగం ఆమె లుక్కు కొత్తదనాన్ని తీసుకొచ్చింది. నటిగా అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూనే, ఇలాంటి స్టైలిష్ ఫొటోలతోనూ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.