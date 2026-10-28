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- Ramayana First Review: రామాయణ లాస్ ఏంజెలెస్ ప్రీమియర్ షోకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్.. అంతర్జాతీయ క్రిటిక్ రివ్యూ
Ramayana First Review: రామాయణ లాస్ ఏంజెలెస్ ప్రీమియర్ షోకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్.. అంతర్జాతీయ క్రిటిక్ రివ్యూ
రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి నటించిన రామాయణం చిత్రాన్ని చూసిన ఓ అంతర్జాతీయ విమర్శకుడు లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్తో పోల్చారు. సినిమా ముగింపుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
లాస్ ఏంజెలెస్ లో రామాయణం ప్రీమియర్
భారతీయ ఇతిహాసం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ‘రామాయణం: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్’ సినిమా ప్రపంచ ప్రీమియర్ లాస్ ఏంజెలెస్ లో బుధవారం ఉదయం భారత కాలమానం ప్రకారం జరిగింది. చిత్ర ప్రధాన బృందంతో పాటు పలువురు అంతర్జాతీయ సినీ విమర్శకులు కూడా ఈ ప్రదర్శనకు హాజరయ్యారు. సినిమా ఇంగ్లిష్ వెర్షన్ను వీక్షించిన వారిలో ఓ విమర్శకుడు తన తొలి స్పందనను పంచుకున్నారు. అధికారిక సమీక్షలు ప్రచురించడంపై ప్రస్తుతం ఆంక్షలు ఉండటంతో పూర్తి రివ్యూలు ఇంకా బయటకు రాలేదు.
లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్తో పోలిక
2001లో ‘ది లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్’ సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్లీ అలాంటి విస్మయం తనకు ఇప్పుడు ‘రామాయణం’తో కలిగిందని ఆ అంతర్జాతీయ విమర్శకుడు పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యతో సినిమా తనపై ఎంతటి ప్రభావం చూపిందో వివరించారు. ముఖ్యంగా భగవాన్ శ్రీరాముడి పాత్రను తెరపై చూపించిన తీరును ఆయన ప్రశంసించారు. అయితే సినిమా గురించి తన పూర్తి అభిప్రాయాలను, ఇతర వివరాలను వెల్లడించేందుకు సమీక్షలపై ఉన్న ఆంక్షలు తొలగే వరకు వేచి ఉండనున్నట్లు తెలిపారు.
రెండో భాగంపై ఆసక్తి పెంచే ముగింపు
‘రామాయణం’ సినిమా రెండో భాగానికి దారి తీసేలా ఉత్కంఠభరితమైన ముగింపుతో ముగుస్తుందని ఆ విమర్శకుడు వెల్లడించారు. తెర నల్లగా మారినప్పుడు తాను ఆశ్చర్యంతో గట్టిగా అరిచానని చెప్పారు. సినిమా ముగింపు ప్రేక్షకుల్లో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేలా ఉందని ఆయన స్పందన ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూర్తి సమీక్షను స్పాయిలర్లతో సహా ఆదివారం ప్రచురిస్తానని, అప్పటికి సమీక్షలపై ఉన్న ఆంక్షలు తొలగుతాయని కూడా గుర్తుచేశారు.
భారీ తారాగణంతో రామాయణ
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యశ్, రవి దూబే, సన్నీ డియోల్, అరుణ్ గోవిల్, లారా దత్తా, ఇంద్ర కృష్ణన్, కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ ఒబెరాయ్, కునాల్ కపూర్, షీబా చద్దా, అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. భారతీయ ఇతిహాసాన్ని భారీ స్థాయిలో తెరపై ఆవిష్కరించేందుకు చిత్ర బృందం ప్రయత్నిస్తోంది.
నవంబర్ 5న విడుదల
‘రామాయణ: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్’ తొలి భాగాన్ని 2026 నవంబర్ 5న విడుదల చేయడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతోంది. ప్రపంచ ప్రీమియర్కు హాజరైన విమర్శకుడి తొలి స్పందనతో ఈ సినిమాపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నది ఆయన ప్రాథమిక స్పందన మాత్రమే. పూర్తి సమీక్ష వెలువడిన తర్వాత సినిమా కథనం, నటీనటుల ప్రదర్శన, ఇతర అంశాలపై మరింత సమాచారం అందుబాటులోకి రానుంది.