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- Prabhas Sreenu: తాగుడు మానేశాకే సమస్యలు.. నా కూతురు, అల్లు అర్జున్ కోసమే ఆ నిర్ణయం.. ప్రభాస్ శ్రీను ఎమోషనల్
Prabhas Sreenu: తాగుడు మానేశాకే సమస్యలు.. నా కూతురు, అల్లు అర్జున్ కోసమే ఆ నిర్ణయం.. ప్రభాస్ శ్రీను ఎమోషనల్
నటుడు ప్రభాస్ శ్రీను ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన తాగుడు గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ స్టార్ హీరో చెప్పిన మాటతోనే తాను డ్రింకింగ్ మానేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Prabhas Sreenu
డార్లింగ్, గబ్బర్ సింగ్, విక్రమార్కుడు లాంటి సినిమాల్లో నవ్వుల జల్లులు కురిపించిన కమెడియన్ ప్రభాస్ శ్రీను. ప్రభాస్ సినిమాల్లో నటించడం, ప్రభాస్ తో స్నేహం వల్ల అతడు ప్రభాస్ శ్రీను అయ్యారు. ప్రభాస్ శ్రీను గబ్బర్ సింగ్ మూవీలో కామెడీకి గాను బెస్ట్ కమిడియన్ గా సైమా అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నారు.
తాగుడు మానేయాలనుకున్నప్పుడు సమస్యలు
అయితే ప్రభాస్ శ్రీను ఓ ఇంటర్వ్యూలో తనకు విపరీతమైన తాగుడు అలవాటు ఉంది అని ఓ ఇంటర్వ్యూలో అంగీకరించారు. తాగుడు వల్ల మీ ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోయింది అని వార్తలు వచ్చాయి కదా అని యాంకర్ అడగగా.. ఆరోగ్యం పాడు కాలేదు అని ప్రభాస్ శ్రీను తెలిపారు. నేను తాగుతాను కానీ మరీ అతిగా తాగలేదు. సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది అంటే.. నేను మానేయాలి అని అనుకున్నప్పుడే సమస్య మొదలైంది.
అల్లు అర్జున్ మూవీ షూటింగ్ లో సంఘటన
నేను రెగ్యులర్ గా తాగుతున్నప్పుడు నాకు ఎలాంటి సమస్యా లేదు. కానీ నా కూతురు ఎదుగుతోంది.. ఇక మానేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. నాలో ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరిగిపోయింది. అల్లు అర్జున్ గారి నాపేరు సూర్య మూవీ షూటింగ్ జరుగుతోంది. అల్లు అర్జున్ తోనే సీన్. ఆయనకు నేను చేయి అడ్డు పెట్టి డైలాగ్ చెప్పాలి. రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకు షూటింగ్ జరుగుతోంది. నా చేయి వణకడం అల్లు అర్జున్ గమనించారు.
మీ అంతట మీరే మానేయాలి
ఏంటి శ్రీను గారు చేయి వణుకుతోంది అని అడిగారు. తొమ్మిదిన్నర అయింది కదా సార్ ఆ టైం కి పడకపోతే మనకు షివరింగ్ ఆగదు అని చెప్పా. నా వైపు పైకి కింది ఒకసారి చూసి.. ఒకరు మానేయమంటే మానేసేది కాదిది.. మీ అంతట మీరే మానేయాలి. ఎంత మంచి నటుడు మీరు అని ఒక్క లుక్కు ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు. అల్లు అర్జున్ చూసిన ఆ చూపు నాకు ఫటా ఫటా అంటూ చెంపదెబ్బలు కొట్టినట్లు అనిపించింది.
పూర్తిగా తాగుడు మానేశా
అల్లు అర్జున్ ఎంత పెద్ద స్టార్.. ఆయన నా ఆరోగ్యం కోసం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది.. వీడు తాగుబోతు అయితే మనకేంటి అని ఆయన సైలెంట్ గా ఉండొచ్చు. కానీ మీరు మంచి నటుడు అని, మానేయాలి అని చెప్పారు. అల్లు అర్జున్ చెప్పిన తర్వాత నాలో ఆలోచన మొదలైంది. నా కూతురి కోసం, అల్లు అర్జున్ చెప్పిన మాటతో ఇప్పుడు తాగుడు పూర్తిగా మానేసినట్లు ప్రభాస్ శ్రీను తెలిపారు.