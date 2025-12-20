- Home
అయోమయంలో నందమూరి హీరోల సీక్వెల్ చిత్రాలు.. బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్, కళ్యాణ్ రామ్ ముగ్గురి పరిస్థితి అంతే
అఖండ 2 నిరాశ పరచడంతో నందమూరి హీరోల సీక్వెల్ చిత్రాల గురించి చర్చ మొదలైంది. భారీ అంచనాలతో విడుదలైన అఖండ 2 తాండవం చిత్రంతో బయ్యర్లకు భారీ నష్టాలు తప్పేలా లేవు.
బాలకృష్ణ అఖండ 2
ప్రస్తుతం ఇండియన్ సినిమా మొత్తం సీక్వెల్స్ హవా సాగుతోంది. వీటిలో ముందుగా రెండు భాగాలుగా ప్రకటించిన సినిమాలు కొన్ని అయితే ఒక సినిమా హిట్ అయ్యాక దానికి సీక్వెల్ ప్రకటించినవి మరికొన్ని. టాలీవుడ్ లో కూడా ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. అయితే సీక్వెల్ చిత్రాలు నందమూరి హీరోలకు ఏమాత్రం కలసి రావడం లేదు. బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 చిత్రం పూర్తిగా నిరాశ పరచడంతో అభిమానుల్లో ఈ చర్చ మొదలైంది.
బాలయ్య కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్
కోవిడ్ తర్వాత 2021లో బాలయ్య, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన మూడవ చిత్రం అఖండ విడుదలైంది. ఆ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా సంచలనం సృష్టించింది. బాలయ్య పోషించిన అఘోర పాత్ర అఖండ బాగా క్లిక్ కావడంతో ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ చేయాలి అని బోయపాటి డిసైడ్ అయ్యారు. ఈ చిత్రానికి సీక్వల్ గా వచ్చిన అఖండ 2 తాండవం ఇటీవల విడుదలైంది.
అయోమయంలో సీక్వెల్ చిత్రాలు
కానీ ఈ చిత్రం డిజాస్టర్ దిశగా పయనిస్తోంది. బయ్యర్లకు భారీ నష్టాలు తప్పేలా లేవు. మరోవైపు వార్ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా వచ్చిన వార్ 2 ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ లో ఒకటి. ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఈ చిత్రంతో పూర్తిగా డిజప్పాయింట్ అయ్యారు. తారక్ కి ఈ సీక్వెల్, బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఏమాత్రం కలసి రాలేదు. మరోవైపు దేవర 2 పరిస్థితి ఏంటి అనేది కొరటాల శివకి అయినా తెలుసా అంటే అనుమానమే. ఎన్టీఆర్ కాని, కొరటాల కాని దేవర 2 ఊసే ఎత్తడం లేదు.
ఎన్టీఆర్ పరిస్థితి కూడా అంతే
దేవర చిత్రం కమర్షియల్ గా సక్సెస్ అయింది కానీ.. కంటెంట్ పై అంత మంచి రివ్యూలు రాలేదు. అందుకే ఈ సీక్వెల్ పై ఎవరూ ఆసక్తిగా లేరు. మరోవైపు కళ్యాణ్ రామ్ పరిస్థితి కూడా అంతే. కళ్యాణ్ రామ్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఫిక్షనల్ కథాంశంతో నటించిన డెవిల్ చిత్రం మంచి ప్రయత్నమే. కానీ కమర్షియల్ గా అది డిజాస్టర్. ఆ చిత్రానికి కూడా కళ్యాణ్ రామ్ సీక్వెల్ చేయాలి అనుకున్నారు.
కళ్యాణ్ రామ్ బింబిసార 2 ఎక్కడ ?
డెవిల్ నిరాశ పరచడంతో డెవిల్ 2 అటకెక్కింది. మరోవైపు కళ్యాణ్ రామ్ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ బింబిసార చిత్రం. ఆ చిత్రానికి క్లైమాక్స్ లోనే సీక్వెల్ అనౌన్స్ చేశారు. డైరెక్టర్ కూడా మారిపోయారు. కానీ ఇంతవరకు బింబిసార 2కి సంబంధించిన ప్రకటన లేదు. ఇదంతా చూస్తుంటే నందమూరి హీరోలకు సీక్వెల్ చిత్రాలు కలిసి వస్తున్నట్లు అనిపించడం లేదు.