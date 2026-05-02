Savitri: ఉదయం 4 గంటలకే లేచి క్యూలో నిల్చొన్న సావిత్రి.. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్లకు నిద్రలేని రాత్రులు.. ఏం జరిగిందంటే?
మహానటి సావిత్రి నటన పరంగా అప్పటి లెజెండ్స్ ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్లకు పోటీ ఇచ్చేది. కానీ ఒక విషయంలో మాత్రం వారికి నిద్ర లేకుండా చేసేదట. ఆ కథేంటో చూద్దాం.
ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్లకు నిద్రలేకుండా చేసిన సావిత్రి
మహానటి సావిత్రి జీవితం ఎంతో మందికి ఆదర్శం. అదే సమయంలో ఒక గుణపాఠం. లైఫ్లో ఎలాంటి తప్పులు చేయోద్దనేదానికి ఒక పాఠంగా చెప్పొచ్చు. కానీ సావిత్రి జీవితంలో అనేక మలుపులు ఉన్నాయి. గొప్పతనం ఉంది, బాధలున్నాయి. అనేక స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి. అంతులేని పోరాటం ఉంది. కానీ వీటన్నింటికి మించి ఆమె అద్భుతమైన నటి అనేదే జనాల్లో ముద్రపడిపోయింది. దానికి కారణం ఆమె డెడికేషన్. నటన పట్ల ఉన్న ఇష్టం. కానీ ఒక విషయంలో మాత్రం సావిత్రి.. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ లకు నిద్ర లేకుండా చేసిందట.
మేకప్ కోసం క్యూలో సావిత్రి
సావిత్రి ఎంత గొప్పనటి అయినా, స్టార్ హీరోయిన్ అయినా ఆమె తన పని విషయంలో మాత్రం నిత్య విద్యార్థిగానే ఉండేది. స్టార్ డమ్ అనే భావన ఒక్క విషయంలోనూ కనిపించలేదు. ఆమె ఎవరితోనూ చూపించలేదు. ఆ టైమ్లో సినిమా తారలకు మేకప్ వేయడానికి ఎక్కువగా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ లు ఉండేవారు కాదు, చాలా లిమిటెడ్గా ఉండేవారు. ఒక మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కోసం సావిత్రి ఏకంగా లైన్లోనే నిల్చున్నారట. నాలుగు గంటలకే లేచి క్యూలో ఉండేదట.
క్యూలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, సావిత్రి
సినిమా స్టార్స్ కి మేకప్ చాలా కీలకం. మేకప్ వేయనిదే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు. కానీ ఇప్పటి మాదిరిగా ఎక్కువగా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ లు ఉండేవారు కాదు. ఉన్న కొంత మందికి చాలా డిమాండ్ ఉండేది. అలా అప్పట్లో హరిబాబు అని పెద్ద ఫేమస్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు. పూర్తి పేరు హరిపాద చంద్ర. ఆయన మేకప్ వేస్తే తిరుగులేదు. సినిమా ఆరు, ఏడు గంటలకు షూటింగ్ స్టార్ట్ కావాలంటే.. ఆర్టిస్ట్ లు ఆరుగంటల వరకు సెట్ లో ఉండాలి. అలా జరగాలంటే ముందుగానే మేకప్ వేసుకోవాలి. మేకప్ ఆర్టిస్ట్ హరిబాబు వద్ద చిన్నా,పెద్దా అనే తేడా లేదు. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా క్యూలో ఉండాల్సిందే. దానికి సావిత్రి అయినా, ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ అయినా అతీతం కాదు.
మేకప్ కోసం తిప్పలు
దీంతో తనకు లేట్ కాకూడదని, దర్శక, నిర్మాతలతో మాట రాకూడదని సావిత్రి మూడు, నాలుగు గంటలకే వెళ్లి ఆయన వద్ద క్యూలో ఉండేదట. చాలా వరకు తనే మొదట ఉండేలా చూసుకునేదట. ఈ విషయంలో సావిత్రి, కృష్ణకుమారి ల మధ్య గట్టి పోటీ ఉండేదట. అయితే ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్లు మాత్రం ఈ పోటీలో వెనకబడి పోయేవారని, వారికి సావిత్రి నిద్ర లేకుండా చేపిందట. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఆయన విజయా సంస్థలో పనిచేశారు. కేవీ రెడ్డి వద్ద అసిస్టెంట్గా చేసే సమయంలో ఇవన్నీ తాను ప్రత్యక్షంగా చూశానని తెలిపారు. మహానటి సినిమా సమయంలో ఆయన ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు. ఆమె డెడికేషన్ లెవల్ని వెల్లడించారు. ఇదే కాదు సావిత్రి నటనలోనూ ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేది.