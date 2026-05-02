- Home
- Entertainment
16 ఏళ్లకే స్టార్ హీరోయిన్, 18 ఏళ్లకు పెళ్లి, 19 ఏళ్లకే అనుమానాస్పదంగా మరణించిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
కొంత మంది హీరోయిన్లు చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా.. ఎక్కువ కాలం గుర్తుండిపోతారు. చాలా చిన్న వయసులో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఓ హీరోయిన్, మూడేళ్లలో ఇండియాన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఏలింది. 19 ఏళ్లకే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. ఇంతకీ ఎవరా తార?
చిన్న వయసులోనే కన్నుమూసిన హీరోయిన్
కొంత మంది హీరోయిన్లు చాలా చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి అద్భుతాలు చేశారు. 14 నుంచి 20 ఏళ్ళ మధ్యలో హీరోయిన్లుగా తెరపైకి వచ్చిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారిలో కొందరు స్టార్ హీరోయిన్లు గా మారి, బాగా సంపాదించి,పెళ్లిళ్లు చేసుకునిసెటిల్ అయ్యారు. మరికొందరు మధ్యలోనే ఇండస్ట్రీని వదిలి మధ్యలోనే వెళ్లిపోయారు. ఇక ఆ కోవలోకే వస్తుంది దివంగత తార దివ్యభారతి. ఆమె చాలా చిన్నవయసులోనే స్టార్ డమ్ ను చూసింది... 20 ఏళ్ళు రాకముందే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది.
18 ఏళ్లకే స్టార్ హీరోయిన్ గా దివ్య భారతి..
దివ్య భారతి 16 ఏళ్లకే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టింది. తమిళంలో ఓ సినిమాలో నటించినా పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు. వెంటనే తెలుగులో వెంకటేష్ జోడీగా బొబ్బిలి రాజా సినిమాలో నటించి మెప్పించింది. ఈసినిమాతో ఆమె కెరీర్ పరుగులు పెట్టింది. ఒక్క దెబ్బతో ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోయింది.
తెలుగులో దివ్య భారతి సినిమాలు
తెలుగులో వరుసగా అసెంబ్లీ రౌడీ, రౌడీ అల్లుడు, ధర్మక్షేత్రం, చిట్టెమ్మ మొగుడు లాంటి సినిమాల్లో వెంట వెంటనే అవకాశాలు అందాయి. తెలుగులో నాటుగైదు సినిమాలు చేసిన తరువాతే ఆమె బాలీవుడ్ వైపు వెళ్లింది. అక్కడ అడుగు పెట్టడంతోనే హిట్లు మీద హిట్లు కొడుతూ.. ఏడాదిలో ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది.
3 ఏళ్లలో 25 సినిమాలు..
ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన 3 సంవత్సరాలలోనే తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమల నుంచి దాదాపు 25 సినిమాలు చేసిన దివ్య భారతి.. చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ గా వెలుగు వెలిగింది. 18 ఏళ్లకే ఏ హీరోయిన్ చూడలేనంత స్టార్ డమ్ చూసిన దివ్య భారతి జీవితం.. పెళ్లి తరువాత మారిపోయింది. హీరోయిన్ గా మంచి ఫామ్ లో ఉండగానే నిర్మాత సాజిద్ ను ప్రేమించి పెళ్లాడింది దివ్య భారతి. పెళ్లి చేసుకోవడం దివ్య భారతికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ను తెచ్చిపెట్టింది. మంచి ఇల్లు కొని తల్లీ తండ్రులను సంతోషపెట్టాలని ఆశతో ఎంతో ఉత్సాహంగా పని చేసిన ఆమె, ఇంటిని కొని అందులోకి వెళ్లకుండానే కన్నుమూసింది.
19 ఏళ్ల వయసులో మరణం..
1993 లో 19 ఏళ్ల వయసులో దివ్య భారతి నాలుగు అంతస్థుల మేడ నుంచి ప్రమాదవశాత్తు కిందపడి మరణించింది. ఆమె మరణం ఇప్పటికీ అనుమానాస్పదమే. 34 ఏళ్లు అవుతున్నా.. ఇంకా ఆమె మరణానికి అసలు కారణాలు తేల్చలేకపోయారు. మరణించేనాటికి ఆమె చేతిలో 12 సినిమాలకు పైగా ఉన్నాయి. ఆమె మరణంతో అవి ఇతర హీరోయిన్లకు వెళ్లిపోయాయి. దివ్య భారతి వదిలేసిన సినిమాలు చేసి.. స్టార్ హీరోయిన్లుగా మారినవారు చాలామంది ఉన్నారు.
మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది..
దివ్య భారతి ప్రమాదంలో మరణించకుండా ఉండి ఉంటే.. ఆమెమరో శ్రీదేవి అయ్యేది అని అభిమానులు అంటుంటారు. మూడేళ్లలోనే ఇండస్ట్రీపై ఇంత ప్రభావం చూపించిందంటే... ఆమె ఓ పదిహేనేళ్ళు హీరోయిన్ గా సినిమాలు చేసుంటే.. ఎలా ఉండేదో అని అభిమానులు ఇప్పటికీ అనుకుంటుంటారు. ఆమె ఎదుగుదల చూడలేకే దివ్యభారతిని చంపేశారని అనే వాదన కూడా ఉంది. చాలా సంవత్సరాల విచారణ తరువాత ఏం తేల్చకుండానే ఈ కేసును పోలీసులు మూసేశారు.