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- Jailer 2: రజినీకాంత్ మూవీ కోసం సంజూ శాంసన్ రచ్చ.. ఏకంగా థియేటర్ మొత్తాన్ని బుక్ చేసి ఏం చేశాడో తెలుసా?
Jailer 2: రజినీకాంత్ మూవీ కోసం సంజూ శాంసన్ రచ్చ.. ఏకంగా థియేటర్ మొత్తాన్ని బుక్ చేసి ఏం చేశాడో తెలుసా?
Jailer 2: సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ ‘జైలర్ 2’ సినిమాను కుటుంబం, టీమిండియా సహచరులతో చూసేందుకు సంజూ శాంసన్ ఏకంగా థియేటర్ మొత్తాన్ని బుక్ చేశారు. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలోని 'జైలర్ 2', 2023లో వచ్చిన ఆల్ టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ 'జైలర్' కు సీక్వెల్.
సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ కు వీరాభిమాని సంజూ శాంసన్
టీమిండియా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. జాతీయ జట్టులో ఆయన స్థానంపై ఎప్పుడూ చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే ఆయన అద్భుతమైన ప్రతిభ ఉన్న ఆటగాడని అందరూ ఒప్పుకుంటారు. అలాంటి శాంసన్ స్వయంగా ఓ వ్యక్తికి తీవ్రమైన అభిమాని.
ఆ వ్యక్తే భారతీయ సినిమా రంగానికి చెందిన సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్. రజినీకాంత్ అంటే సంజూ శాంసన్కు చాలా ఇష్టం. తలైవా కొత్త చిత్రం 'జైలర్ 2' ఇటీవలే థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా చూడటానికి సంజూ శాంసన్ చేసిన పని ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
ఏకంగా థియేటర్ మొత్తాన్ని బుక్ చేసిన క్రేజీ ప్లాన్
రజినీకాంత్ తాజా చిత్రం 'జైలర్ 2' సినిమాను చూడటానికి సంజూ శాంసన్ ఏకంగా ఒక థియేటర్ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని బుక్ చేశారు. తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, టీమిండియా సహచర ఆటగాళ్లతో కలిసి ప్రైవేట్గా సినిమా చూడాలనే ఆలోచనతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఢిల్లీలో ఒక ఈవెంట్ ఉండటం వల్ల సినిమా విడుదలైన రోజే చూడలేకపోయాక, మరుసటి రోజే ఏకంగా హాల్ మొత్తాన్ని రిజర్వ్ చేసుకున్నారు.
రజినీ సర్ సినిమా అంటే చాలు.. శాంసన్ కామెంట్స్ వైరల్
ఈ ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ సందర్భంగా సంజూ శాంసన్ మాట్లాడుతూ తలైవాపై ఉన్న తన ప్రేమాభిమానాలను పంచుకున్నారు. "నాకు రజినీ సర్ సినిమాలు చూడటం చాలా ఇష్టం. ఆయన కొత్త సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎప్పుడూ ఎదురుచూస్తుంటాను. ఢిల్లీలో ఒక కార్యక్రమం ఉండటం వల్ల మొదటి రోజే సినిమా చూడలేకపోయాను. అందుకే ఒక రోజు ఆలస్యమైంది. కానీ ఈరోజు అదృష్టవశాత్తూ థియేటర్ మొత్తాన్ని బుక్ చేయగలిగాను. నా భార్య, స్నేహితులను ఆహ్వానించాను. రజినీ సర్ను బిగ్ స్క్రీన్పై చూడటానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాను" అని వెల్లడించారు.
తమిళ్ తెలిసిన టీమిండియా ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం
కేవలం తన కుటుంబంతోనే కాకుండా టీమిండియా సభ్యులతో కలిసి ఈ సినిమాను చూడటానికి సంజూ ఏర్పాట్లు చేశారు. భారత జట్టులో తమిళ భాష తెలిసిన ప్రతీ ఒక్కరిని ఈ షోకు ఆహ్వానించినట్లు సంజూ తెలిపారు. "మా జట్టులో, సపోర్ట్ స్టాఫ్లో తమిళ భాష తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ స్క్రీనింగ్కు వస్తున్నారు" అని చెప్పారు. దీనితో క్రికెట్ ప్లేయర్లు కూడా రజినీ మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ను సంజూతో కలిసి ఆస్వాదించారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'జైలర్ 2' హవా
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జైలర్ 2', 2023లో వచ్చిన ఆల్ టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ 'జైలర్' మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చింది. టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజినీకాంత్ మళ్లీ తన మాస్ యాక్షన్తో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. విడుదలై ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ₹478 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, ₹500 కోట్ల మైలురాయికి చేరువలో ఉంది. ఇండియాలో 5వ రోజు ₹42.35 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసి, దేశీయంగా మొత్తం ₹242 కోట్ల నెట్ కలెక్ట్ చేసింది.