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- Sanjay Leela Bhansali: అవి సినిమాలు కాదు అంతకు మించి.. 7 అద్భుతాలు సృష్టించిన లెజెండ్రీ డైరెక్టర్
Sanjay Leela Bhansali: అవి సినిమాలు కాదు అంతకు మించి.. 7 అద్భుతాలు సృష్టించిన లెజెండ్రీ డైరెక్టర్
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి 30 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనసును కట్టిపడేసే సినిమాలు ఇచ్చారు. భారీ ప్రొడక్షన్, కళ్లు చెదిరే విజువల్స్తో సినిమాను మించిన అనుభూతినిచ్చిన ఆయన 7 ఐకానిక్ చిత్రాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
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Image Credit : instagram
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ సినిమాలు
ముప్పై ఏళ్ల క్రితం, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ 'ఖమోషి: ది మ్యూజికల్'తో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ప్రేమ, త్యాగం, ఆశయం వంటి కథలను భారతీయ సినిమా చెప్పే విధానాన్నే మార్చేసిన ఒక అద్భుత ప్రయాణానికి ఇది నాంది పలికింది. ఈ సందర్భంగా, ఆయన తీసిన కొన్ని ఐకానిక్ చిత్రాలను చూద్దాం.
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Image Credit : instagram
Ramleela
'గోలియోం కీ రాస్లీలా రామ్-లీలా'తో భన్సాలీ రొమాన్స్కు కొత్త ఊపునిచ్చారు. గుజరాత్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలో షేక్స్పియర్ నాటకం స్ఫూర్తితో రంగులు, సంగీతం, వైరం, అభిరుచిని మిక్స్ చేశారు. రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణె మధ్య కెమిస్ట్రీ తెరపై మంటలు పుట్టించింది. ప్రేమ, హింస పక్కపక్కనే ఉండే ప్రపంచాన్ని భన్సాలీ సృష్టించారు.
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Image Credit : instagram
Bajirao Mastani
'బాజీరావ్ మస్తానీ'తో భన్సాలీ మళ్లీ చరిత్ర వైపు వెళ్లారు. విధి, అధికారం, సమాజం, సంప్రదాయాల మధ్య నలిగిపోయిన ప్రేమకథ ఇది. రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణె, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ మరాఠా సామ్రాజ్యపు పాత్రలకు జీవం పోశారు. భారీ సెట్లు, కాస్ట్యూమ్స్, సంగీతంతో భన్సాలీ తన విజువల్ గ్రాండియర్ను మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
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Image Credit : instagram
Gangubai Kathiawadi
'గంగూబాయి కతియావాడి'తో భన్సాలీ చారిత్రక గాథల నుంచి ఒక మహిళ స్ఫూర్తిదాయక కథ వైపు మళ్లారు. తన పరిస్థితులకు లొంగిపోని మహిళగా గంగూబాయి పాత్రలో అలియా భట్ అద్భుతంగా నటించింది. భన్సాలీ ఈ సినిమాతో నాటకీయత, భావోద్వేగాలతో కూడిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. కథానాయిక ప్రయాణమే ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం.
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Image Credit : our own
Devdas
భారతీయ సాహిత్యంలోని విషాద ప్రేమకథ 'దేవదాస్'ను భన్సాలీ వెండితెరపై ఓ అద్భుత దృశ్యకావ్యంగా మలిచారు. షారుఖ్ ఖాన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, మాధురీ దీక్షిత్ ఈ ప్రేమకథకు ప్రాణం పోశారు. భారీ సెట్లు, కాస్ట్యూమ్స్, సంగీతం, కొరియోగ్రఫీతో భన్సాలీ ఓ అద్భుత ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు.
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Image Credit : instagram
Hum Dil De Chuke Sanam
ప్రేమ, సంబంధాలు, త్యాగంపై భన్సాలీ తీసిన అత్యంత ఇష్టమైన చిత్రాల్లో 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్' ఒకటి. సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, అజయ్ దేవగణ్ నటించిన ఈ సినిమా రొమాన్స్, కుటుంబం, సంప్రదాయం, విరహాన్ని అద్భుతంగా చూపించింది.
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Image Credit : instagram
Padmavaat
'పద్మావత్'తో భన్సాలీ మరో భారీ చారిత్రక ఇతిహాసాన్ని సృష్టించారు. రాణి పద్మావతి చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో దీపికా పదుకొణె, షాహిద్ కపూర్, రణ్వీర్ సింగ్ నటించారు. ధైర్యం, గౌరవం, అధికారం వంటి అంశాలతో ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తీశారు. భారీ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, కాస్ట్యూమ్స్, సంగీతంతో భన్సాలీ తన ప్రతిభను మరోసారి చాటుకున్నారు.
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Image Credit : others
Heeramandi
'హీరామండి: ది డైమండ్ బజార్'తో భన్సాలీ తన సినిమాటిక్ ప్రపంచాన్ని గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్పైకి విస్తరించారు. లాహోర్లోని వేశ్యల ప్రపంచం నేపథ్యంలో, ఈ సిరీస్ ఆశయం, త్యాగం, అధికారం, ప్రేమ, ప్రతిఘటన వంటి అంశాలను అద్భుతంగా చూపించింది.
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