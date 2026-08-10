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- Tara Sutaria: యశ్ పుణ్యమా అని ఒక్కసారిగా కెరీర్ కి హైప్.. సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్న టాక్సిక్ హీరోయిన్
Tara Sutaria: యశ్ పుణ్యమా అని ఒక్కసారిగా కెరీర్ కి హైప్.. సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్న టాక్సిక్ హీరోయిన్
బాలీవుడ్ కథానాయిక తారా సుతారియా ప్రస్తుతం తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్తో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గీతు మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'టాక్సిక్' లో తారా సుతారియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
తారా సుతారియా
బాలీవుడ్ బ్యూటీ తారా సుతారియా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తన సరికొత్త ఫోటోషూట్తో నెటిజన్లను ఫిదా చేస్తోంది. రీసెంట్గా ఆమె పంచుకున్న రెట్రో-గ్లామరస్ వింటేజ్ శైలి ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. చీతా ప్రింట్ ఆఫ్షోల్డర్ డ్రెస్, చేతిలో నల్లటి విసనకర్రతో రాయల్ అండ్ సెడక్టివ్ లుక్లో ఆమె మెరిసిపోతున్న తీరు అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
కేవలం నటి మాత్రమే కాదు
తారా సుతారియా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఒక ప్రతిభావంతమైన సింగర్, పాశ్చాత్య శాస్త్రీయ డ్యాన్సర్ కూడా. డిస్నీ ఇండియా ఛానెల్లో 'ది సుట్ లైఫ్ ఆఫ్ కరణ్ అండ్ కబీర్', 'ఓయ్ జస్సీ' వంటి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ షోలతో బుల్లితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చి తన నటనతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత 2019లో కరణ్ జోహార్ నిర్మాణంలో వచ్చిన 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2' చిత్రంతో కథానాయికగా బాలీవుడ్లో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తొలి సినిమాతోనే తన అందం, అభినయంతో కుర్రకారు హృదయాలను కొల్లగొట్టింది.
తారా సుతారియా వైవిధ్యమైన పాత్రలు
సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి తారా వైవిధ్యమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ వస్తోంది. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో నటించిన 'మర్జావాన్' చిత్రంలో మూగ అమ్మాయిగా ఆకట్టుకోగా, 'తడప్', 'ఏక్ విలన్ రిటర్న్స్' వంటి చిత్రాలలో గ్లామరస్, యాక్షన్ ఆధారిత పాత్రలలో మెరిసింది. అలాగే 'అపూర్వ' అనే సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో డి-గ్లామ్ లుక్లో నటించి, తనలోని నటనను కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
కేజీఎఫ్ తర్వాత యశ్ నుంచి వస్తున్న మూవీ
ఇక ప్రస్తుతం తారా సుతారియా నటిస్తున్న అత్యంత క్రేజీ చిత్రం 'టాక్సిక్' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups). కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కథానాయకుడిగా గీతు మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామాపై ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 'KGF' సంచలనం తర్వాత యశ్ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
గీతు మోహన్దాస్ ప్రెజెంటేషన్
'టాక్సిక్' చిత్రంలో యశ్ సరసన తారా సుతారియా నటిస్తుండడం ఆమె కెరీర్కే అతిపెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్గా మారబోతోందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా బాలీవుడ్ కే పరిమితమైన తారాకు, ఈ సినిమా ద్వారా పాన్-ఇండియా రేంజ్లో గుర్తింపు లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గీతు మోహన్దాస్ ప్రెజెంటేషన్లో తారా పాత్ర చాలా విభిన్నంగా, ఎమోషనల్గా ఉండబోతోందని సమాచారం. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధిస్తే, తారా టాలీవుడ్, ఇతర దక్షణాది భాషల్లో కూడా మరిన్ని భారీ ఆఫర్లు అందుకునే అవకాశం ఉంది.
పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు
మొత్తానికి ఒకవైపు సోషల్ మీడియాలో తన కిల్లర్ గ్లామర్ ఫోటోలతో ఫాలోయింగ్ను విపరీతంగా పెంచుకుంటూ, మరొకవైపు 'టాక్సిక్' లాంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో కెరీర్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లేందుకు తారా సుతారియా పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తోంది.