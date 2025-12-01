సమంత- రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి ఫోటోలు... ఎరుపు రంగు పట్టుచీరలో మెరిసిన సమంత
సమంత, రాజ్ చాలా కాలంగా రిలేషన్ లో ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వారి రిలేషన్ ని కన్ఫామ్ చేస్తూ సమంత తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ వస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏకంగా పెళ్లి ఫోటోలు తన అభిమానులతో పంచుకున్నారు
Samantha Wedding
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఈరోజు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అంటూ ఉదయం నుంచి వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. చాలా మంది ఈ వార్తలు నమ్మలేదు. కానీ, తన పెళ్లి విషయాన్ని కన్ఫామ్ చేస్తూ సమంత ఫోటోలు షేర్ చేశారు. ఎరుపు రంగు చీరలో సమంత చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.
ఇషా ఫౌండేషన్ లో....
కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్ లో వీరి వివాహం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఎరుపు రంగు పట్టుచీరలో సమంత చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు. రాజ్ ని తన చేతులతో ప్రేమగా పట్టుకొని నడుస్తున్నట్లుగా ఆ ఫోటో ఉంది. తమ పెళ్లి తేదీని క్యాఫ్షన్ గా పెట్టారు. ఈ పోస్టు చూసి.. అభిమానులు అంతా కంగ్రాట్స్ చెబుతూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరో ఫోటోలో సమంత చేతికి రాజ్ ఉంగరం తొడుగుతున్న ఫోటో కూడా ఉంది.
పరిచయం...
వివాహ వేడుక...
ఈ వేడుక కోయంబత్తూర్ లోని ఇషా యోగా సెంటర్ లో జరిగింది. ఇషా యోగా సెంటర్ లో ఉన్న భైరవి ఆలయంలో సమంత, రాజ్ ఒక్కటయ్యారు. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది. సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఇషా ఫౌండేషన్ కి వెళ్తూ ఉంటారు. దాని వ్యవస్థాపకుడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ నిర్వహించే కార్యక్రమంలో కూడా సమంత పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఆయన సమక్షంలోనే ఈ పెళ్లి జరిగినట్లు సమాచారం.