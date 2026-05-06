- Home
- Entertainment
- Superhero Film: పుష్ప విలన్ కి ఛాన్స్, సమంత అవుట్ ? స్టార్ హీరో సినిమాలపై క్రేజీ అప్డేట్స్
Superhero Film: పుష్ప విలన్ కి ఛాన్స్, సమంత అవుట్ ? స్టార్ హీరో సినిమాలపై క్రేజీ అప్డేట్స్
సల్మాన్ ఖాన్ తన అప్కమింగ్ సినిమాలతో లైమ్లైట్లో ఉన్నాడు. 'మాతృభూమి'తో పాటు మరో రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో తన సూపర్ హీరో సినిమా గురించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో కొత్త హీరోయిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది, విలన్ ఎవరో కూడా తెలిసింది.
17
Image Credit : instagram
సల్మాన్ ఖాన్ 2 కొత్త సినిమాలు
సల్మాన్ ఖాన్ ఇటీవల రెండు కొత్త సినిమాలను ప్రకటించాడు. ఒకటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాగా, మరొకటి సూపర్ హీరో కథ. రాజ్ & డీకే దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ సూపర్ హీరో సినిమాపై కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది.
27
Image Credit : instagram
రాజ్ & డీకే దర్శకత్వంలో..
సల్మాన్ ఖాన్, రాజ్ & డీకే కలిసి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై ఒక సూపర్ హీరో సినిమా చేయబోతున్నారు. సల్మాన్ ఒక సూపర్ హీరో పాత్రలో కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి.
37
Image Credit : instagram
సమంత తప్పుకుందా ?
మొదట ఈ సినిమాలో సమంత రూత్ ప్రభు హీరోయిన్గా నటిస్తుందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం, సమంత ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకుంది. ఆమె స్థానంలో ఒక బాలీవుడ్ బ్యూటీని తీసుకున్నారు.
47
Image Credit : instagram
కరీనా కపూర్ హీరోయిన్గా..
మీడియా కథనాల ప్రకారం, సల్మాన్ సూపర్ హీరో సినిమాలో కరీనా కపూర్ హీరోయిన్గా ఎంపికైంది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించడం ఇది ఐదోసారి. గతంలో 'బాడీగార్డ్' (2011), 'బజరంగీ భాయిజాన్' (2015), 'క్యోన్ కీ...' (2005), 'మై ఔర్ మిసెస్ ఖన్నా' (2009) సినిమాల్లో కలిసి పనిచేశారు.
57
Image Credit : instagram
సల్మాన్ సినిమాలో విలన్ ఎవరు ?
సల్మాన్ సినిమాలో విలన్ ఎవరు అనే దానిపై చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ పాత్ర కోసం ఫహద్ ఫాసిల్ లేదా అక్షయ్ ఖన్నాను సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. అరవింద్ స్వామి పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. ఇంకా ఎవరినీ ఫైనల్ చేయలేదు. కానీ, అక్షయ్ ఖన్నా విలన్గా నటించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని టాక్.
67
Image Credit : instagram
వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో ..
సల్మాన్ ఖాన్, డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా తీస్తున్న 'మాతృభూమి' సినిమాలో కనిపించనున్నాడు. ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుందని అంటున్నారు. ఇది కాకుండా, వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు నిర్మించే ఒక యాక్షన్ డ్రామాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇందులో సౌత్ నటి నయనతార హీరోయిన్గా నటించనుంది.
77
Image Credit : instagram
బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్
సల్మాన్ ఖాన్ చివరిగా 2025లో వచ్చిన 'సికందర్' సినిమాలో కనిపించాడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది. మరోవైపు, రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఇటీవల విడుదలైన 'రాజా శివాజీ' చిత్రంలో సల్మాన్ అతిథి పాత్రలో కనిపించాడు. ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తోంది.
Latest Videos