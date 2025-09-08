ఓటీటీలోకి 500 కోట్ల సంచలన చిత్రం సైయారా..ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి?
అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా నటించిన సైయారా సినిమా త్వరలో OTTలో విడుదల కానుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా ప్రైమ్ వీడియోలో ఎప్పుడు స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడిన తర్వాత, రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ డ్రామా 'సైయారా' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధంగా ఉంది. నిర్ధారించబడిన OTT విడుదల తేదీ వెల్లడైంది. ఈ అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా నటించిన చిత్రం ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ గురించి చిత్రనిర్మాతలు లేదా ప్లాట్ఫారమ్ నుండి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయనప్పటికీ, సెప్టెంబర్ 12, 2025 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో దీన్ని ఆస్వాదించవచ్చని నివేదికలు ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం హిందీలో OTTలో ఆంగ్ల ఉపశీర్షికలతో విడుదల అవుతుంది.
'సైయారా' బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్
'సైయారా' తన మొదటి రోజున 21.5 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. పాజిటివ్ టాక్ తో, ఈ చిత్రం అద్భుతమైన వృద్ధిని చూసింది, దాని మొదటి వారాంతంలో 83.25 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. మొదటి వారంలో చిత్రం సంపాదన 172.75 కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంది , భారతదేశంలో దాని నికర వసూళ్లు 329.2 కోట్ల రూపాయలు. భారతదేశంలో చిత్రం స్థూల వసూళ్లు 398.25 కోట్ల రూపాయలు ,విదేశీ మార్కెట్లలో 171.5 కోట్ల రూపాయలు. మొత్తం మీద, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 569.75 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించింది.
'సైయారా' బడ్జెట్
నివేదికల ప్రకారం, 'సైయారా' సుమారు 40 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో రూపొందించబడింది. భారతదేశంలో దాని నికర సంపాదన 329.2 కోట్ల రూపాయలు. అంటే ఈ చిత్రం 289.2 కోట్ల రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చింది, ఇది దాని ఖర్చులో 723%.
'సైయారా' 50-రోజుల బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానం
మోహిత్ సూరి దర్శకత్వం వహించిన 'సైయారా' జూలై 18, 2025న విడుదలైంది. ఇది ఆదిత్య చోప్రా తన యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో నిర్మించారు. చంకీ పాండే మేనల్లుడు, చిక్కి పాండే , డీన్ పాండే కుమారుడు అహాన్ పాండే ఈ చిత్రంతో అరంగేట్రం చేశారు. ప్రధాన నటి అనీత్ పడ్డా కూడా బాలీవుడ్లో అరంగేట్రం చేసింది. ప్రేక్షకుల ప్రేమకు ధన్యవాదాలు, ఈ చిత్రం 50 రోజులకు పైగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రాజ్యమేలింది. ఇప్పుడు, థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత ఈ చిత్రం OTTలో ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందో చూడాలి.