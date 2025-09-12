నయనతార, త్రిష కన్నా ఎక్కువ అవార్డులు అందుకున్న హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
నయనతార కాదు, త్రిష కాదు అత్యధిక అవార్డులు గెలుచుకున్న నటి, సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన 10 సంవత్సరాల్లోనే అత్యధిక అవార్డులు గెలుచుకున్న హీరోయిన్ గురించి మీకు తెలుసా?
ఎక్కువ అవార్డులు అందుకున్న హీరోయన్
సినిమా నటులు, నటీమణులకు లభించే గుర్తింపు అంటే అవార్డులే. సౌత్ సినిమాల్లో చాలా ఏళ్లుగా స్టార్ హీరోయిన్లుగా వెలుగొందుతున్న నయనతార, త్రిషల కంటే ఎక్కువ అవార్డులు సాధించిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా? గత 10 ఏళ్లలో సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఓ హీరోయన్ సీనియర్ల కంటే ఎక్కువ అవార్డులు గెలుచుకుంది. ఆమె కేవలం 15 సినిమాల్లోనే నటించినా, ఆమె గెలుచుకున్న అవార్డులు మాత్రం రెట్టింపు. చిన్న వయసులోనే ఇంతటి ఘనత సాధించిన ఆ నటి ఎవరో తెలుసా?
త్రిష, నయనతారను అధిగమించిన సాయి పల్లవి
ఆ నటి మరెవరో కాదు... సాయి పల్లవి. సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన తొలి 10 ఏళ్లలోనే అత్యధిక అవార్డులు గెలుచుకున్న నటిగా ఆమె నిలిచింది. ఇప్పటివరకు 15 సినిమాల్లోనే నటించిన సాయి పల్లవి, 47 సార్లు అవార్డులకు నామినేట్ అయి, 28 అవార్డులు గెలుచుకుంది. తమిళం, తెలుగు, మలయాళం వంటి పలు భాషల్లో నటించినందుకు ఆమెకు అవార్డులు లభించాయి. నయనతార తన తొలి 10 ఏళ్లలో కేవలం 15 అవార్డులు మాత్రమే గెలుచుకుంది. అదేవిధంగా త్రిష తన తొలి 10 ఏళ్లలో 19 అవార్డులు గెలుచుకుంది.
సాయి పల్లవి గెలుచుకున్న అవార్డులు
నటి సాయి పల్లవి ఆరు సార్లు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు గెలుచుకుంది. ప్రేమమ్, ఫిదా, లవ్ స్టోరీ, శ్యామ్ సింగ రాయ్, విరాట పర్వం, గార్గి చిత్రాలకు ఆమెకు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు లభించాయి. ఇవి కాకుండా, సాయి పల్లవి మూడు సార్లు సైమా అవార్డులను కూడా గెలుచుకుంది. ప్రేమమ్, లవ్ స్టోరీ, అమరన్ చిత్రాలకు ఆమె సైమా అవార్డును గెలుచుకుంది. ఇవి కాకుండా, రెండు ఆనంద వికటన్ సినిమా అవార్డులు, రెండు ఆసియా నెట్ అవార్డులు, చెన్నై అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో రెండు అవార్డులు ఇలా సాయి పల్లవి గెలుచుకున్న అవార్డుల జాబితా పెరుగుతూనే ఉంది.
జాతీయ అవార్డు టార్గెట్
నటి సాయి పల్లవికి ఇప్పటివరకు అందని ద్రాక్షగా ఉన్నది జాతీయ అవార్డు మాత్రమే. మిగతా అన్ని ప్రముఖ అవార్డులను ఆమె గెలుచుకుంది. గార్గి చిత్రానికి ఆమెకు జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అందరూ భావించారు. కానీ అది జస్ట్ మిస్ అయింది. అమరన్ చిత్రానికి సాయి పల్లవి జాతీయ అవార్డు గెలుస్తుందని అంచనా. ఇలా అవార్డులు గెలుచుకునే స్థాయిలో నాణ్యమైన సినిమాలు చేస్తున్న సాయి పల్లవినే అసలైన లేడీ సూపర్ స్టార్ అంటూ అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు.