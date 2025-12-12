Telugu

పూలచీరలు కట్టిన ప్రియాంక చోప్రా

Dec 12 2025
Author: Haritha Chappa
ప్రియాంక చోప్రా లేటెస్ట్ లుక్

ప్రియాంక చోప్రా ఇటీవల వైట్ బేస్‌పై బ్లూ ఫ్లోరల్, లీఫ్ ప్రింట్ ఉన్న ఇండో వెస్ట్రన్ స్టైల్ చీరలో కనిపించింది. దానితో కార్సెట్ స్టైల్ స్ట్రాప్‌లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంది.

Image credits: Instagram@priyankachopra
ప్రియాంక చోప్రా ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీర

మీరు కూడా ప్రియాంకలా పూల చీరలు కట్టాలనుకుంటే వీటిని చూడండి. ఈ చీరలు ఎవరికైనా ఇట్టే నప్పేస్తాయి. దానితో స్లీవ్‌లెస్ డీప్ నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి.

Image credits: Instagram@priyankachopra
బ్లాక్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీర

డస్కీ కలర్ అమ్మాయిలకు నలుపు రంగు చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తుంది.  శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్‌లో బ్లాక్ బేస్‌పై మల్టీ కలర్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న చీరను ఎంచుకుంటే అదిరిపోతుంది.

Image credits: Instagram@priyankachopra
మల్టీ కలర్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీర

ఈ చీర చూడగానే ఇంద్రధనుస్సు గుర్తుకు తెస్తుంది. ఆమె నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ చీరలో మల్టీ కలర్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్‌ను ఎంచుకుంది. దానికి కాంట్రాస్ట్‌గా పసుపు బ్లౌజ్ వేసుకుంది.

Image credits: Instagram@priyankachopra
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ టిష్యూ చీర

ప్రియాంక చోప్రా లాంటి ఎలిగెంట్ లుక్ కోసం మీరు పసుపు రంగు టిష్యూ చీరను కూడా కట్టుకోవచ్చు. దీనిపై వైట్ కలర్ థ్రెడ్ వర్క్‌తో ఫ్లోరల్ డిజైన్ అంతటా ఉంది.

Image credits: Instagram@priyankachopra
స్టోన్ వర్క్ ఫ్లోరల్ చీర

ప్రియాంకలా క్లాసీ, టైమ్‌లెస్ లుక్ కోసం నెట్ చీరపై వైట్, సిల్వర్ కలర్ 3D వర్క్ ఉన్న ప్యాటర్న్‌ను ఎంచుకోండి. దీనితో ఫ్లోరల్ డిజైన్ హెవీ బ్లౌజ్ వేసుకోండి.

Image credits: Instagram@priyankachopra

