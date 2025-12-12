పూలచీరలు కట్టిన ప్రియాంక చోప్రా

ప్రియాంక చోప్రా ఇటీవల వైట్ బేస్పై బ్లూ ఫ్లోరల్, లీఫ్ ప్రింట్ ఉన్న ఇండో వెస్ట్రన్ స్టైల్ చీరలో కనిపించింది. దానితో కార్సెట్ స్టైల్ స్ట్రాప్లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంది.
మీరు కూడా ప్రియాంకలా పూల చీరలు కట్టాలనుకుంటే వీటిని చూడండి. ఈ చీరలు ఎవరికైనా ఇట్టే నప్పేస్తాయి. దానితో స్లీవ్లెస్ డీప్ నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి.
డస్కీ కలర్ అమ్మాయిలకు నలుపు రంగు చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్లో బ్లాక్ బేస్పై మల్టీ కలర్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న చీరను ఎంచుకుంటే అదిరిపోతుంది.
ఈ చీర చూడగానే ఇంద్రధనుస్సు గుర్తుకు తెస్తుంది. ఆమె నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ చీరలో మల్టీ కలర్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ను ఎంచుకుంది. దానికి కాంట్రాస్ట్గా పసుపు బ్లౌజ్ వేసుకుంది.
ప్రియాంక చోప్రా లాంటి ఎలిగెంట్ లుక్ కోసం మీరు పసుపు రంగు టిష్యూ చీరను కూడా కట్టుకోవచ్చు. దీనిపై వైట్ కలర్ థ్రెడ్ వర్క్తో ఫ్లోరల్ డిజైన్ అంతటా ఉంది.
ప్రియాంకలా క్లాసీ, టైమ్లెస్ లుక్ కోసం నెట్ చీరపై వైట్, సిల్వర్ కలర్ 3D వర్క్ ఉన్న ప్యాటర్న్ను ఎంచుకోండి. దీనితో ఫ్లోరల్ డిజైన్ హెవీ బ్లౌజ్ వేసుకోండి.
