సాయిపల్లవి నేచురల్ బ్యూటీ. మేకప్ వాడదు, ఎక్కువగా కాస్మొటిక్స్ ను దగ్గరకు రానివ్వదు. సహజంగా ఉండటానికి ట్రై చేస్తుంది. సినిమాల్లో కూడా సహజంగానే నటిస్తుంది. అయితే ఆమె వాడే రెండే రెండు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటో తెలుసా?
సహజ నటి సాయి పల్లవి
టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ లో నేచురల్ బ్యూటీగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది సాయి పల్లవి. సినిమాల విషయంలో, మేకప్ విషయంలో, తన మార్క్ చూపిస్తుంటు హీరోయిన్. అవకాశం వచ్చింది కదా అని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయాలి, కోట్లు వెనకేసుకోవాలి అనే ఆలోచన సాయి పల్లవిలో ఉండదు. మంచి కథ, యాక్టిగ్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దొరికితే సినిమా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. అంతే కాని ముఖానికి ఎక్కువగా రంగులు పులుముకోవడం, పొట్టి డ్రెస్సులు ధరించడం వంటి ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్కి ఆమె దూరంగా ఉంటుంది. అయితే సాయి పల్లవి రెగ్యులర్గా వాడే రెండు మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీకు తెలుసా?
మేకప్ ఇష్టపడని హీరోయిన్
సాయి పల్లవి తన వ్యక్తిత్వంలో ఎంత సింపుల్ గా ఉంటుందో, తన మేకప్ రొటీన్ లో కూడా అంతే నేచురల్ గా ఉంటుంది. సాధారణంగా షూటింగ్కు ముఖం కడుక్కొని వచ్చేస్తానంటూ ఓ సందర్భంలో చెప్పుకొచ్చింది సాయి పల్లవి. ఈ విషయాలను గార్గి, విరాటపర్వం సినిమాల షూటింగ్ సమయంలో ఆమె తన సన్నిహితుల దగ్గర చెప్పగా.. అప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి. అప్పట్లో ఆమె మాట్లాడుతూ… "ఈ సినిమాల్లో నేను ఎలాంటి మేకప్ వాడలేదు. మొహం కడుక్కుని వచ్చాను అంతే" అని సరదాగా చెప్పింది.
సాయి పల్లవి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో ఆ రెండు
అయితే సాయిపల్లవి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో మాత్రం రెండు మేకప్ వస్తువులు తప్పకుండా ఉంటాయట అవి మరేవో కాదు ఐలైనర్, మాయిశ్చరైజర్. సాయి పల్లవి గతంలో చెప్పిన ప్రకారం, తాను ప్రత్యేకంగా బ్యూటీ క్రీములు, ఫౌండేషన్ వంటివి వాడడం అస్సలు ఇష్టపడదు. కానీ చర్మం పొడిబారకుండా ఉండేందుకు మాయిశ్చరైజర్ ఉపయోగించడం, రాత్రిపూట షూటింగ్ల్లో కళ్ళు బాగా ఆకర్షించేందుకు ఐలైనర్ వాడటమే ఆమె మేకప్ స్టైల్ అంటుంది.
వరుస హిట్స్ తో దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్
అంతేకాదు, హెయిర్ స్టైల్ విషయంలో మాత్రం పాత్రకు అనుగుణంగా మార్పులు చేసుకుంటుంది సాయి పల్లవి. ఎక్కువగా కర్లీ హెయిర్లో కనిపించే సాయి పల్లవి… కథలో పాత్ర డిమాండ్ చేస్తే స్ట్రెయిట్ లేదా ఇతర హెయిర్ స్టైల్స్కి షిఫ్ట్ అవుతుందట. రీసెంట్ గా శివకార్తికేయన్ జోడిగా సాయి పల్లవి నటించిన అమరన్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. దాదాపు 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. అలాగే నాగచైతన్యతో కలిసి నటించిన తండేల్ సినిమా 100 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ తో డీసెంట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇలా వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న సాయి పల్లవి తాజాగా బాలీవుడ్కి ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతోంది.
రామాయణంలో సీతగా
బాలీవుడ్ లో భారీ స్థాయిలో రామాయణం కాన్సెప్ట్ తో సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈసినిమాలో బాలీవుడ్ యంగ్ స్టార్ రణ్ బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా నటిస్తుండగా.. సాయి పల్లవి సీత పాత్రలో కనిపించబోతోంది. ప్రస్తుతం రామాయణం ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ సూపర్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతోంది. ఈసినిమాకు సబంధించిన కొన్ని లుక్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈసినిమా పాన్ ఇండియా హిట్ గా నిలిస్తే.. సాయి పల్లవికి బాలీవుడ్ లో కూడా భారీగా ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.