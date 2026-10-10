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- Sai Pallavi Movies: నాగ చైతన్య మూవీ తర్వాత గ్యాప్.. త్వరలో డబుల్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్న సాయి పల్లవి
Sai Pallavi Movies: నాగ చైతన్య మూవీ తర్వాత గ్యాప్.. త్వరలో డబుల్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్న సాయి పల్లవి
Sai Pallavi Movies: 2 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత సాయి పల్లవి మళ్లీ ఫుల్ స్పీడ్తో సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు. నవంబర్ నెలలో ఆమె నటించిన రెండు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ కాబోతున్నాయి.
సాయి పల్లవి కొత్త సినిమాలు
సౌత్ ఇండియాలో సాయి పల్లవికి ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్లీ వరుస సినిమాలతో అభిమానులను అలరించడానికి ఆమె రెడీ అయ్యారు. సరిగ్గా రెండేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత, ఈ నవంబర్లో బ్యాక్-టు-బ్యాక్ రెండు సినిమాలతో సాయి పల్లవి మాస్ కమ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. ఈ రెండు పెద్ద సినిమాలు ఒకే నెలలో రిలీజ్ కావడం విశేషం. ఇందులో ఒకటి పాన్-ఇండియా మూవీ కాగా, మరొకటి కోలీవుడ్లో భారీ అంచనాలున్న సినిమా.
రెండేళ్ల తర్వాత ఫుల్ స్పీడ్లో సాయి పల్లవి
'తండేల్' సినిమా తర్వాత సాయి పల్లవి సౌత్ సినిమాల్లో పెద్దగా కనిపించలేదు. ఇప్పుడు లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఆమె తన స్పీడ్ పెంచారు. నవంబర్ నెలలోనే రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుండటం సాయి పల్లవి అభిమానులకు ఫుల్ కిక్ ఇస్తోంది. కేవలం రెండు వారాల గ్యాప్లో ఈ రెండు సినిమాలు థియేటర్లలోకి రావడం చాలా స్పెషల్.
సీతగా సాయి పల్లవి
సాయి పల్లవి నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ 'రామాయణం' నవంబర్ 6న రిలీజ్కు రెడీగా ఉంది. బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా నటిస్తుండగా, సాయి పల్లవి సీత పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ ఆడియన్స్కు మరింత దగ్గర కాబోతున్నారు. 'రామాయణం'పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. బాలీవుడ్లో తన కెరీర్కు ఈ సినిమా పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందని ఆమె నమ్ముతున్నారు.
ధనుష్తో 'ఓం'!
సౌత్ ఇండియాలోని సాయి పల్లవి అభిమానులకు మరో స్వీట్ న్యూస్ కూడా ఉంది. ధనుష్తో సాయి పల్లవి నటించిన 'ఓం' సినిమా నవంబర్ 20న రిలీజ్ కాబోతోంది. 'మారి 2' తర్వాత ఈ హిట్ పెయిర్ మళ్లీ కలిసి నటిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. వీళ్ల జోడీకి అప్పట్లోనే మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో, 'ఓం' సినిమాపై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ చిత్రాన్ని రాజ్కుమార్ పెరియసామి డైరెక్ట్ చేశారు.
ఒకే నెలలో రెండు పెద్ద సినిమాలు!
ఒకే నెలలో, అది కూడా కేవలం రెండు వారాల గ్యాప్లో సాయి పల్లవి నటించిన రెండు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ కావడం నిజంగా స్పెషలే. ఒకవైపు పాన్-ఇండియా లెవల్లో 'రామాయణం' ద్వారా సీతగా రాబోతున్న సాయి పల్లవి, మరోవైపు ధనుష్ సినిమాతో సౌత్ ఆడియన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. దీంతో నవంబర్ నెల సాయి పల్లవి అభిమానులకు ఒక పండుగలా మారనుంది. ఈ రెండు సినిమాల్లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏది పెద్ద హిట్ అవుతుంది? సాయి పల్లవి కమ్బ్యాక్ ఎలా ఉండబోతోంది? అనేది ఇప్పుడు అందరి ముందున్న ప్రశ్న.