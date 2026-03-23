RP Patnaik: ఆ రోజే ప్రభాస్ స్టార్ హీరో అవుతాడనుకున్నా.. ఈశ్వర్ మూవీ టైంలో ఎలా ఉండేవాడంటే
RP Patnaik: సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ తన తాజా ఇంటర్వ్యూలో యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తొలి సినిమా 'ఈశ్వర్' నాటి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. అలాగే దివంగత నటుడు ఉదయ్ కిరణ్ మరణంపై తన ఆవేదనను, ప్రభాస్ ఎదుగుదలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రభాస్ తొలి అడుగులు
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ టాలీవుడ్లో ఎంతో మంది స్టార్ హీరోల సినిమాలకు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అందించారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ప్రభాస్ కెరీర్ ఆరంభం, ఉదయ్ కిరణ్తో తనకున్న అనుబంధం గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
ప్రభాస్ 'ఈశ్వర్', ఎదుగుదల
ప్రభాస్ హీరోగా పరిచయమైన 'ఈశ్వర్' సినిమాకు ఆర్పీ పట్నాయక్ సంగీతం అందించారు. ఆ సమయంలో ప్రభాస్ను చూసి ఆయన ఏమనుకున్నారనే ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, "ప్రభాస్ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి హీరో అవుతాడని ఆ రోజే అనుకున్నాను, కానీ బాహుబలి అంతటి గ్లోబల్ స్టార్ అవుతాడని మాత్రం ఊహించలేదు" అని చెప్పారు. దర్శకుడు జయంత్ సి పరాంజీ తనపై నమ్మకంతో ఈ మాస్ మూవీకి మ్యూజిక్ ఇచ్చే అవకాశం కల్పించారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఉదయ్ కిరణ్ మరణం - ఆవేదన, కోపం
ఉదయ్ కిరణ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆర్పీ కొంత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఉదయ్ కిరణ్కు మొదటి ఆడిషన్ చేసిన వారిలో తాను కూడా ఒకడినని తెలిపారు. ఉదయ్ మరణవార్త విన్నప్పుడు తనకు బాధతో పాటు కోపం కూడా వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. "జీవితంలో ఓటములు సహజం. కింద పడిన బంతి ఎంత వేగంగా పైకి లేస్తుందో, జీవితంలో కూడా అంతే వేగంగా పుంజుకోవచ్చు. ఉదయ్ కిరణ్ మరికొంత కాలం వేచి చూసి ఉంటే, ఈరోజు ఓటీటీ(OTT) ప్లాట్ఫామ్స్లో పెద్ద స్టార్ అయ్యేవాడు" అని ఆర్పీ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు.
జీవిత పాఠాలు
జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని ఆయన సూచించారు. ఉదయ్ కిరణ్ చుట్టూ ఎంతో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నప్పటికీ, చివరికి తన వ్యక్తిగత సంఘర్షణలే అతడిని ఆ నిర్ణయం వైపు నడిపించి ఉండవచ్చని ఆర్పీ చెప్పుకొచ్చారు.
సినీ ఇండస్ట్రీలోని గెలుపోటములు..
ఆర్పీ పట్నాయక్ మాటలు సినీ ఇండస్ట్రీలోని గెలుపోటములను, నటీనటుల మధ్య ఉండే మానవీయ సంబంధాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ప్రభాస్ లాంటి స్టార్స్ ఎదుగుదల స్ఫూర్తినిస్తే, ఉదయ్ కిరణ్ లాంటి వారి కథలు జీవితం పట్ల హెచ్చరికగా మిగిలిపోతాయని ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు.