- Kavalan Movie: రోజాని చూసి షాకైన విజయ్! ఆ ఒక్క విషయం నమ్మలేకపోయాడు.. ఫ్లాష్బ్యాక్ సీక్రెట్స్!
కావాలన్ సినిమాలో తనకు అత్తగా నటించడానికి రోజా ఒప్పుకోవడంతో, షూటింగ్ టైంలో విజయ్ ఆమెను నేరుగా కారణం అడిగారట. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో రోజా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
Image Credit : instagram
Vijay Reaction to actress Roja Mother in Law Character in Kavalan Movie
90వ దశకంలో రోజా టాప్ హీరోయిన్గా ఉండేవారు. దర్శకుడు ఆర్.కె.సెల్వమణిని పెళ్లి చేసుకుని, ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. కావాలన్ షూటింగ్లో విజయ్ తనను ఓ ప్రశ్న అడిగినట్లు రోజా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
Image Credit : (@rojaselvamairk)
'శెంబరుత్తి' సినిమాతో
దర్శకుడు ఆర్.కె.సెల్వమణి తీసిన 'శెంబరుత్తి' సినిమాతో రోజా తమిళంలో అడుగుపెట్టారు. అంతకుముందే కొన్ని తెలుగు సినిమాలు చేసినా, ఈ సినిమానే ఆమెకు పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత రజినీకాంత్, శరత్కుమార్ వంటి స్టార్లతో నటించి ఆమె టాప్ హీరోయిన్ అయ్యారు.
Image Credit : Instagram/Roja Selvamani
సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్కు జోడీగా
గ్లామర్, హోమ్లీ.. ఇలా ఏ పాత్రలోనైనా రోజా ఒదిగిపోయేవారు. 'ఉళైప్పాళి', 'వీరా' వంటి సినిమాల్లో ఆమె సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్కు జోడీగా నటించారు. తమిళంలోనే కాదు, తెలుగులోనూ ఆమె టాప్ స్టార్గా ఓ వెలుగు వెలిగారు.
Image Credit : Asianet News
ఆర్.కె.సెల్వమణితో రోజా ప్రేమలో
నటిస్తున్న సమయంలోనే దర్శకుడు ఆర్.కె.సెల్వమణితో రోజా ప్రేమలో పడ్డారు. చాలా ఏళ్లు ప్రేమించుకున్నాక, కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత నటనకు దూరమై, ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు.
Image Credit : instagram
రాజకీయ నాయకురాలిగా
ప్రముఖ పార్టీలో చేరి రోజా రాజకీయ నాయకురాలిగా మారారు. ఎన్నో పోరాటాలు చేసి విజయం సాధించారు. సినిమా నటివి రాజకీయాల్లో ఏం చేస్తావన్న విమర్శలను దాటుకుని, ఆమె తనను తాను నిరూపించుకున్నారు.
Image Credit : our own
విజయ్కు అత్తగా
'మాసాని', 'శకుని' వంటి సినిమాల్లో రోజా అమ్మ, విలన్ పాత్రలు చేశారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, "'నెంజినిలే' సినిమాలో విజయ్తో ఓ పాటలో డ్యాన్స్ చేశాను. తర్వాత 'కావాలన్'లో అసిన్కు తల్లిగా, అంటే విజయ్కు అత్తగా నటించాను. అప్పుడు విజయ్ నా దగ్గరికొచ్చి 'మేడమ్, మీరు నాకత్తగా నటిస్తున్నారా? నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. మేమింకా మిమ్మల్ని హీరోయిన్గానే చూస్తున్నాం' అన్నారు. ఆ రోజు నుంచి అమ్మ పాత్రలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను" అని చెప్పారు.
