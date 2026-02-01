ఓటీటీలో టాప్ 5 బెస్ట్ యాక్షన్ మూవీస్ ఇవే.. వీటిలో కామన్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా ?
డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి బంగ్లాపై కాల్పులు జరిగాయి. పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రోహిత్ శెట్టి తీసిన కొన్ని పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సినిమాల గురించి మీకు చెప్తున్నాం. ఇవి వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సింగం
డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తీసిన యాక్షన్ సినిమా సింగం 2011లో రిలీజ్ అయింది. అజయ్ దేవగన్, ప్రకాష్ రాజ్, కాజల్ అగర్వాల్ నటించిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ సినిమాను ప్రైమ్ వీడియో, జియో సినిమాలో చూడొచ్చు.
చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్
రోహిత్ శెట్టి యాక్షన్ కామెడీ సినిమా చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ 2013లో రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె, సత్యరాజ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. దీన్ని ఓటీటీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూసి వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
సింగం రిటర్న్స్
అజయ్ దేవగన్, కరీనా కపూర్ నటించిన సింగం రిటర్న్స్ 2014లో రిలీజ్ అయింది. డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తీసిన ఈ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సినిమాను డిస్నీ+ హాట్స్టార్లో చూడొచ్చు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్హిట్గా నిలిచింది.
సింబా
2018లో వచ్చిన రణ్వీర్ సింగ్, సారా అలీ ఖాన్, సోనూ సూద్ నటించిన సింబా సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తీసిన ఈ సినిమాను ఓటీటీ జీ5, నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసి వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
సూర్యవంశీ
అక్షయ్ కుమార్, కత్రినా కైఫ్ నటించిన సూర్యవంశీ 2021లో రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించింది. డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తీసిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది. దీన్ని చూసి మీ హాలిడేను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.