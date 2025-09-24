- Home
నాగార్జున నుంచి ప్రభాస్ వరకు , సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ 10 రిచ్చెస్ట్ హీరోలు ఎవరో తెలుసా?
నాగార్జున నుంచి ప్రభాస్ వరకు , సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ 10 రిచ్చెస్ట్ హీరోలు ఎవరో తెలుసా?
సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే నటులు చాలామంది ఉన్నారు. కాస్ట్లీ లైఫ్ స్టైల్ ను మెయింటేన్ చేస్తూ.. లగ్జీ లైఫ్ ను వారు గడుపుతున్నారు. ఇక సౌత్ హీరోలలో టాప్ 10 రిచ్చెస్ట్ స్టార్స్ ఎవరో తెలుసా?
నాగార్జున అక్కినేని
టాప్ 10 రిచ్చెస్ట్ స్టార్స్ జాబితాలో నాగార్జున పేరు మొదటి స్థానంలో ఉంది. మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఆయన నికర ఆస్తి విలువ 3010 కోట్లకు పైనే ఉంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ తో పాటు సినిమా నిర్మాణ సంస్థ, ఇతర వ్యాపారాలు కూడా నాగార్జున నిర్వహిస్తున్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి
సౌత్లో చిరంజీవికి విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో చిరంజీవి. టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ గా మాత్రమే కాదు వివిద రంగాలలో పెట్టుబడుటు పెట్టడం ద్వారా కూడా చిరంజీవి కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. మీడియా కథనాల ప్రకారం, చిరంజీవి నికర ఆస్తి విలువ 1650 కోట్లు.
రామ్ చరణ్
మెగాస్టార్ తనయుడు మెగా పవర్ స్టార్, గ్లోబల్ హీరో రామ్ చరణ్, పాన్ ఇండియా హీరోగా సినిమాకు 100 కోట్లకు పైనే రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. అంతే కాదు విమానయాన రంగం, పోలో టీమ్ లాంటి ఇతర రంగాల్లో కూడా ఆయన పెట్టుబడులు పెట్టారు. రీసెంట్ గా ఏసియన్ తో కలిసి థియేటర్ , మాల్ కూడా కట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో పాపులర్ నటుడైన రామ్ చరణ్ పేరు ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఆయన 1370 కోట్ల ఆస్తికి యజమాని.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్
'RRR' ఫేమ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నికర ఆస్తి విలువ రూ. 571 కోట్లు. ఇది కాకుండా ఆయనకు చాలా ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్ కు వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తితో పాటు, తాను హీరోగా కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా హీరోగా సినిమాకు 100 కోట్ల వరకూ ఆయన తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం.
అల్లు అర్జున్
'పుష్ప' ఫేమ్ అల్లు అర్జున్ తన నటనతో ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. GQ నివేదిక ప్రకారం, అల్లు అర్జున్ రూ. 460 కోట్ల ఆస్తికి యజమాని అని తెలుస్తోది. హీరోగా మాత్రమే కాదు ఇతర రంగాల్లో కూడా అల్లు అర్జున్ పెట్టుబడులు పెట్టారు. హోటల్ రంగంలో, AA సినిమాస్, అల్లు స్టూడియో ఇలా ఇతర రంగాల్లో కూడా బన్నీ పెట్టబడులు పెట్టాడు. అంతే కాదు పుష్ప2 కోసం ఆయన 300 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్టు టాక్.
దళపతి విజయ్
సౌత్ లో భారీగా ఆస్తులు ఉన్న హీరోలలో దళపతి విజయ్ కూడా ఒకరు. ప్రస్తుతం ఆయన సినిమాలు వదిలి రాజకీయాల వైపు వెళ్లారు. విజయ్ తమిళ సినిమాకి చెందిన పాపులర్ నటుడు. మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఆయన 450 కోట్ల ఆస్తికి యజమాని.
కమల్ హాసన్
ఈ జాబితాలో కమల్ హాసన్ పేరు కూడా ఉంది. ఆయన నికర ఆస్తి విలువ 450 కోట్లు. ఇది కాకుండా, చెన్నైలోనే ఆయనకు ఏకంగా 131 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నట్టు సమాచారం.
రజనీకాంత్
ఇక సౌత్ కు మాత్రమే కాదు, ఇండియన్ సినిమా సూపర్ స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతోన్న రజనీకాంత్, 74 ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా ఒక్కో సినిమాకు 150-250 కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఆయన చాలా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. కొన్ని కథనాల ప్రకారం రజినీకాంత్ 430 కోట్ల ఆస్తికి యజమాని.
ప్రభాస్
టాలీవుడ్ నుంచి మొదటి పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి 100 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ కూడా ఆయనే తీసుకున్నట్టు సమాచారం. ఇక వరుసగా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తోన్న ప్రభాస్ వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన ఆస్తితో పాటు, సినిమాల నుంచి కూడా భారీగా సంపాదించినట్టు తెలుస్తోంది. మీడియా కథనాల ప్రకారం, ప్రభాస్ రూ. 241 కోట్ల ఆస్తికి యజమాని.
