- Home
- Entertainment
- రష్మిక మందన్న కెరీర్లో టాప్ 10 సినిమాలు.. 250 కోట్లకు పైగా వసులు చేసిన 5 మూవీస్ ఏంటో తెలుసా?
రష్మిక మందన్న కెరీర్లో టాప్ 10 సినిమాలు.. 250 కోట్లకు పైగా వసులు చేసిన 5 మూవీస్ ఏంటో తెలుసా?
రష్మిక మందన్న సౌత్లోనే కాదు, బాలీవుడ్లోనూ టాప్ హీరోయిన్గా దూసుకెళ్తోంది. ఫిబ్రవరి 26న టాలీవుడ్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లాడిన ఈ బ్యూటీ.. కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 10 సినిమాలేంటో తెలుసా?
10. సీతారామం (2022)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 94.28 కోట్లు
హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ పీరియడ్ రొమాంటిక్ డ్రామాలో రష్మికతో పాటు దుల్కర్ సల్మాన్, మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా ఇండియాలో రూ. 65.49 కోట్లు వసూలు చేసింది.
9. కుబేర (2015)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 138.1 కోట్లు
శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ తమిళ్-తెలుగు యాక్షన్ డ్రామాలో రష్మిక, ధనుష్, నాగార్జున అక్కినేని నటించారు. ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 90.9 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ సాధించి హిట్గా నిలిచింది.
8. సికందర్ (2025)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 184.89 కోట్లు
ఈ బాలీవుడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో రష్మిక మందన్న, సల్మాన్ ఖాన్ సరసన నటించింది. ఏ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది. ఇండియాలో ఈ చిత్రం రూ. 110.36 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టింది.
7. థామా (2025)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 187.59 కోట్లు
ఇది ఒక బాలీవుడ్ హారర్ రొమాంటిక్ కామెడీ. ఇందులో రష్మికకు జోడీగా ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటించాడు. ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 134.78 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ సాధించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా హిట్ కాకపోయినా, ప్లస్ టాక్ తెచ్చుకుంది.
6. సరిలేరు నీకెవ్వరు (2020)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 221.7 కోట్లు
ఈ తెలుగు యాక్షన్ కామెడీలో రష్మిక మందన్న, మహేష్ బాబు సరసన నటించింది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 169.55 కోట్లు సంపాదించింది.
5. వారసుడు (2023)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 297.55 కోట్లు
ఇది ఒక తమిళ సూపర్ హిట్ యాక్షన్ సినిమా. ఇందులో రష్మిక, థలపతి విజయ్కి జోడీగా కనిపించింది. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 178.14 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది.
4. పుష్ప: ది రైజ్ (2021)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 350.1 కోట్లు
ఈ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామాలో రష్మిక మందన్న, అల్లు అర్జున్ సరసన నటించింది. సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 267.55 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ సాధించింది.
3. ఛావా (2025)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 807.91 కోట్లు
ఈ బాలీవుడ్ ఎపిక్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ సినిమాలో రష్మిక, విక్కీ కౌశల్ సరసన నటించింది. లక్ష్మణ్ ఉతేకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 601.54 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టింది.
2. యానిమల్ (2023)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 915 కోట్లు
సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ బాలీవుడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో రష్మిక, రణ్బీర్ కపూర్ సరసన నటించింది. ఈ ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 553.87 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది.
1. పుష్ప 2: ది రూల్ (2024)
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్: రూ. 1742.1 కోట్లు
సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామాలో రష్మిక, అల్లు అర్జున్కు హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా, ఇండియాలో రూ. 1234.1 కోట్లు సంపాదించింది.