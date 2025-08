ఈ ఈవెంట్ లో నాగార్జున మాట్లాడుతూ, "తెరపై రష్మికను చూస్తుంటే శ్రీదేవి గారు 'క్షణక్షణం'లో ఎలా కనిపించారో అదే గుర్తొస్తోంది. నిజంగా చాలా ఫ్రేముల్లో అద్భుతంగా కనిపించింది రష్మిక. అందుకే పుష్ప తర్వాత అందరూ ఆమెను నేషనల్ క్రష్ అంటున్నారు. ఇక ఈ సినిమా వల్ల ఆమె నా క్రష్ కూడా అయింది. నువ్వు ఈ సినిమాలో చాలా అందంగా కనిపించావు. మేమంతా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాం,” అని చెప్పి నాగార్జున షాక్ ఇచ్చారు. ఈ కామెంట్స్ తో అందరు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇక రష్మిక అయితే సంతోషంలో తేలిపోయింది.

"Watching #Rashmika on screen reminded me of Sridevi Garu from Kshana Kshanam."



