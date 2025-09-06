రష్మిక మందన్న రహస్య నిశ్చితార్థం? ఎవరితో జరిగిందో తెలుసా? నిజమెంత?
స్టార్ హీరోయిన్ రాష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కాని ఇందులో నిజం ఎంత? రష్మిక వేలుకి ఉన్న రింగ్ సంగతి ఏంటి?
నేషనల్ క్రష్ రాష్మిక మందన్న నిశ్చితార్థం అయిపోయిందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో ఊపేస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా రాష్మిక చేతికి మెరుస్తున్న ఉంగరం కనిపించడంలో ఈ వార్తలు ఇంకాస్త ఎక్కవయ్యాయి. . సీమా 2025 వేడుకలకు దుబాయ్ వెళ్ళిన రాష్మిక నీలిరంగు ప్యాంటు, తెల్ల చొక్కాలో కనిపించారు. ఆమె వేలికి పెట్టుకున్న ఉంగరం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఈ ఉంగరం చూడగానే విజయ్ దేవరకొండతో రాష్మిక నిశ్చితార్థం చేసుకుందా అనే సందేహం అభిమానుల్లో పెరిగిపోయింది. విమానాశ్రయంలో కారు దిగిన రాష్మిక, కెమెరాలకు పోజులిచ్చారు. ఆమె వేలిలో ఉంగరం కెమెరాలో పడింది. ఈ ఫోటోలు వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. విజయ్ తో రాష్మిక రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకుందా అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
రష్మిక, విజయ్ డేటింగ్ చేస్తున్నారనేది పాత వార్త. పెళ్లి చేసుకుంటారని చాలా నెలలుగా చర్చ జరుగుతోంది. అయితే వీరు ఇంత వరకూ ఈ విషయంలో బయటపడలేదు. అలా అని ఖండించలేదు కూడా. ప్రేమించుకుంటున్నామని కూడా ఎక్కడా చెప్పలేదు. కానీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సినీ నటితో డేటింగ్ చేస్తున్నానని విజయ్ ఒప్పుకున్నాడు. నేను ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నానో మీకు తెలుసు, మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని రాష్మిక కూడా అన్నారు.
న్యూయార్క్ లో జరిగిన ఇండియన్ డే పరేడ్ లో రాష్మిక, విజయ్ కలిసి నడిచారు. అప్పటి నుంచి వీరి ప్రేమకథల వార్తలలో కొత్త మలుపు వచ్చింది. సీమా వేడుకలకు ఇద్దరూ దుబాయ్ వెళ్లారు. ఇలా వరుసగా ఇద్దరూ కలిసి పబ్లిక్ లో కనిపిస్తుండటంతో.. వ్యవహారం పెళ్లి వరకు వచ్చిందా అనే చర్చ జరుగుతోంది. రాష్మిక, విజయ్ మళ్ళీ తెరపై కనిపించనున్నారు. VD14 అనే పేరుతో సినిమా రానుంది. విజయ్ తో టాక్సీ వాలా సినిమా చేసిన రాహుల్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇందులో ఈ ఇద్దరు స్టార్లు జంటగా నటించబోతున్నారట.